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Доходы российских банков по депозитам вырастут за счет повышения ключевой ставки

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 17:06
Экономика
Доходы российских банков по депозитам вырастут за счет повышения ключевой ставки
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 11 февраля. Доходность по депозитам в РФ увеличится. Банки станут предлагать повышенные проценты по вкладам после поднятия ключевой ставки ЦБ до 9,5%, сообщает «Российская газета».

Ведущие банки страны в данный момент предлагают доходность по вкладам на уровне 7,8% годовых. Люди не спешат откладывать деньги на депозиты, ведь сложно рассчитывать на доход, если процент по вкладам примерно равен уровню инфляции в России.

«Новый подъем ключевой ставки подтянет за собой и доходность вкладов. Рост может быть минимум на 1 процент. Однако банки с агрессивной маркетинговой стратегией могут повысить доходность вкладов еще больше — до 9,5-10 процентов, чтобы привлечь клиентов. При этом средняя максимальная ставка может закрепиться на уровне 9 процентов. Но и это не предел», — считает операционный директор финтех платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева.

Продолжение инфляции может привести к увеличению доходности по вкладам до 11-12%. Однако не стоит рассчитывать на повторение ситуации 2014 года, когда показатель находился на уровне 14-15%.

В России с ноября 2021 года по январь 2022 года количество депозитов увеличилось в три раза. Люди стремятся положить деньги на вклады, по которым пока еще предлагают 7-10,2% годовых.

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