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Путин продлил срок госслужбы полпреда в ЮФО Устинова до февраля 2023 года

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 17:03
Политика
Путин продлил срок госслужбы полпреда в ЮФО Устинова до февраля 2023 года
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 11 февраля. Полпреду президента в ЮФО Владимиру Устинову продлили срок государственной службы. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, срок продлен до февраля 2023 года. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 25 февраля 2023 года полномочному представителю президента РФ в Южном федеральном округе Устинову Владимиру Васильевичу», — написано в указе.

Ранее Путин поставил подпись в указе о создании Межведомственной комиссии Совбеза по совершенствованию государственной миграционной политики. В документе сказано, что комиссии предстоит проводить анализ ситуации с мигрантами на территории страны с учетом национальной безопасности.

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путин юфо устинов
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