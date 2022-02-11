Путин продлил срок госслужбы полпреда в ЮФО Устинова до февраля 2023 года

Москва, 11 февраля. Полпреду президента в ЮФО Владимиру Устинову продлили срок государственной службы. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, срок продлен до февраля 2023 года. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 25 февраля 2023 года полномочному представителю президента РФ в Южном федеральном округе Устинову Владимиру Васильевичу», — написано в указе.

Ранее Путин поставил подпись в указе о создании Межведомственной комиссии Совбеза по совершенствованию государственной миграционной политики. В документе сказано, что комиссии предстоит проводить анализ ситуации с мигрантами на территории страны с учетом национальной безопасности.