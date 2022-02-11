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Причиной задержки проверки допинг-пробы Валиевой стала болезнь среди персонала лаборатории

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 17:40
Олимпийские игры 2022
Причиной задержки проверки допинг-пробы Валиевой стала болезнь среди персонала лаборатории
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Пекин, 11 февраля. Представители российской национальной антидопинговой организации (РУСАДА) объяснили, почему были нарушены сроки проверки допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой.

Валиева была отстранена от участия в зимних Играх после того, как в декабрьской пробе ее допинг-теста нашли триметазидин. Фигуристке удалось обжаловать это решение и она продолжила готовиться к соревнованиям.

Причиной задержки проверки допинг-пробы Валиевой стало заражение коронавирусной инфекцией среди персонала лаборатории Стокгольма. Об этом заявили в РУСАДА.

Ранее Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал мнение, что решение по допинг-тесту Валиевой могли намеренно задержать до окончания командного турнира на зимних Играх в Пекине. По его словам, срок для загрузки пробы А составляет 20 дней с момента получения образца в лаборатории.

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допинг русада валиева
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