Пресс-служба КПРФ подтвердила госпитализацию Зюганова

Москва, 11 февраля. Госпитализация главы КПРФ Геннадия Зюганова не связана ни с какими вирусами. Об этом сообщил руководитель пресс-службы партии, депутат Госдумы Александр Ющенко.

По словам политика, Зюганов проходит плановую госпитализацию по рекомендации врачей с 10 февраля.

«Со вчерашнего дня и, я думаю, до начала следующей недели это будет плановая госпитализация, которая призвана не допустить каких-то сложных ситуаций в это непростое эпидемиологическое время. Это общий контроль с учетом предыдущих медицинских показаний», — сообщил Ющенко.

Он добавил, что самочувствие у Зюганова отличное, и сейчас политик занят текущей партийной повесткой.

Бывший депутат Госдумы Вячеслав Лысаков до этого, ссылаясь на осведомленный источник, сообщил, что Зюганов может находиться в одной больнице с главой ЛДПР Владимиром Жириновским.