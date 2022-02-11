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Порошенко признался, что лично приказал вывезти золото из Крыма в 2014 году

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 17:00
Политика
Порошенко признался, что лично приказал вывезти золото из Крыма в 2014 году
president.gov.ua  /  Адміністрація Президента України

Киев, 11 февраля. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что приказал вывезти деньги и золото Крыма в 2014 году, когда полуостров перешел под юрисдикцию России.

В Киеве проходит заседание по делу Порошенко, которого обвиняют в госизмене. 11 февраля ему вновь должны избрать меру пресечения. В ходе заседания он рассказал, что сам дал указание вывезти четыре млрд гривен (почти 145 млн долларов) наличными и золото из перешедшего под контроль РФ Крыма. По этому поводу он даже якобы звонил президенту РФ Владимиру Путину.

«Я хотел бы признаться: да, я давал указания непосредственно о перемещении наличных средств через линию соприкосновения с Крымом», — сказал бывший президент.

По словам Порошенко, указание было дано трем лицам — главе национального банка Валерии Гонтаревой, министру внутренних дел Арсену Авакову и руководителю службы безопасности Василию Грицаку. Экс-президент уверен, что если бы не сделал этого, то деньги из Крыма перевезли бы в Донецк.

Ранее Генпрокуратура Украины попросила арестовать Порошенко. В свою очередь адвокаты потребовали не применять к политику никакой меры пресечения и отпустить его.Сам экс-президент заявлял, что не позволит посадить себя в тюрьму.

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