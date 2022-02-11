Марокко закупит украинские бронемашины «Варта»

Рабат, 11 февраля. Марокко рассматривает возможность приобретения противоминной техники, защищенной от засад. Речь идет об украинской бронемашине «Варта».

Королевские вооруженные силы обсудили с частной компанией «Українська бронетехніка» условия закупки. По информации специализирующегося на отслеживании сделок с оружием сайта Tactical Report, Рабат близок к достижению соглашения о приобретении эскадрильи противоминных машин с усиленной защитой от засад (MRAP) в интересах марокканской армии.

Украинская компания во время визита продемонстрировала боевые возможности бронированной техники «Варта» и «Новатор» с минометами и боеприпасами калибра 60 мм, 82 мм и 12 мм. Перечисленные транспортные средства можно не только использовать для перевозки солдат в боевых условиях, но и переоборудовать, например, для эвакуации войск.

Сделка с Украиной является частью видения и подхода Марокко к модернизации королевской военной техники и армии в целом. Согласно закону о бюджете на 2022 год, правительство выделило около 12,8 миллиарда долларов на закупку и ремонт оборудования национальных вооруженных сил.

????????⚔️ Пуск зенитной управляемой ракеты РК-10 производства украинского КБ "Луч" с платформы бронеавтомобиля "Варта". pic.twitter.com/wWAD1Zx2Y5 — 10 апреля (@buch10_04) December 26, 2021

Ранее Марокко подписало соглашение с итальянской компанией Leonardo и французской корпорацией Airbus на закупку для военно-морского флота двух самолетов, которые специализируются на разведке, противолодочной борьбе, а также поиске и спасении на открытой воде.

Кроме того, королевство построило в районе города Сиди Яхья Эль Гарб базу противовоздушной обороны, а китайская госкорпорация China North Industries Group Corporation Limited (Norinco) поставила африканской стране 24 зенитных ракетных комплекса Sky Dragon 50. Учитывая, что Марокко закупило французскую систему VL Mika и заключило контракт на 226 миллионов долларов с ведущим европейским производителем ракет MBDA, чтобы взять установку вертикального пуска.