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Российские керлингисты разгромили датчан в рамках группового этапа на ОИ-2022

Олимпийские игры 2022
Российские керлингисты разгромили датчан в рамках группового этапа на ОИ-2022
Global Look Press  /  Enrico Calderoni/AFLO

Пекин, 11 февраля. Мужская сборная России по керлингу в четвертом матче групповой стадии олимпийского турнира разгромила команду Дании со счетом 10:2 (0:0, 2:0, 0:1, 2:0, 6:0, 0:1).

Российские спортсмены одержали вторую победу на пекинских Играх-2022. В состав национальной команды вошли Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

Ранее российские керлингисты проиграли американцам — 5:6, обыграли китайцев — 7:4 и уступили швейцарцам — 3:6.

Ранее в пятницу мужская сборная России по шорт-треку вышла в финал эстафеты на дистанции 5000 метров на пекинской Олимпиаде.

Россия идет на восьмом месте в медальном зачете на ОИ-2022, в активе команды две золотые награды, четыре серебряные и шесть бронзовых.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Российские керлингисты разгромили датчан в рамках группового этапа на ОИ-2022
олимпиада керлинг ои-2022
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