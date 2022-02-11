Американист Дробницкий догадался, какое массовое бегство США прикрывают войной на Украине

Вашингтон, 11 февраля. На Украине сейчас повторяется некий афганский сценарий, который Вашингтон пытался реализовать в Кабуле вплоть до дня массового бегства из Афганистана.

Как известно, американские военные и дипломатический персонал в панике покинули эту страну в августе 2021 года. Но буквально за пару месяцев до этого Афганистан продолжали активно накачивать новейшими видами вооружения. Последний мощный транш Вашингтон одобрил еще в мае, отправив своим войскам и регулярной афганской армии сотни тонн техники и оружия. В итоге в Белом доме впоследствии публично посыпали голову пеплом, жалея, что все эти «подарки» достались неизвестно кому.

На Украине американцы проделывают то же самое, только теперь американские чиновники и генералы прекрасно понимают, что все закончится поспешным отходом из Восточной Европы. Оружие необходимо для того, чтобы посеять хаос, по прикрытием которого США и повторят свое массовое бегство. Нужно помнить, что Вашингтон не только официально отправляет в Киев оружие. Внушительные объемы поставляются тайно, эдакой контрабандой. Американцы рассчитывают, что все это «добро» в один прекрасный момент окажется в руках радикалов, боевиков нацистских батальонов и прочих преступников.

Федеральное агентство новостей /

Об опасной хитрости США с вооружением тысяч украинцев подписчикам канала «Соловьев LIVE» рассказала политолог-американист Дмитрий Дробницкий, подчеркнув, что он не верит в то, что Вашингтон планирует раздуть большой конфликт в Донбассе. У США на эту территорию немного другие планы.

«Перед тем, как буквально в считанные дни Запад эвакуировался из Афганистана, сюда шли массированные поставки оружия. Американцы бежали в августе, а ещё в мае они же накачивали и свои ВС и марионеточную армию Гани новейшей техникой и оружием. Регион был просто нашпигован оружием, чтобы здесь воцарился хаос после бегства США. На самом деле происходящее на Украине больше всего напоминает разыгрывание того же сценария, только отсюда они будут эвакуировать не своих военных, а административную поддержку, в том числе и доллар. Они прикроют свое бегство полным хаосом. Просто представьте, что все то, что навезли туда контрабандой, а потом официально, окажется в руках абы кого — криминальных элементов, нацбатальонов и так далее. Это будет война всех против всех, а США надеются под шумок эвакуировать свое присутствие не только из Украины, но и Восточной Европы в целом. Этой войной они прикроют свое массовое бегство», — выразил уверенность политолог.

Дмитрий Дробницкий повторил, что пока все идет именно по упомянутому им сценарию. Киевский режим трещит по швам и вот-вот прикажет долго жить, после чего Украину захлестнет хаос и анархия. По большей части это будет проблемой ЛНР с ДНР, а также России. Американцы же оперативно свернут все свои проекты, выведут последние деньги и уберутся из региона под прикрытием мощнейшей дымовой завесы, горючее для которой продолжают забрасывать в Киев транспортными самолетами.

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