Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 февраля 17:10
17:09
Африка
Марокко закупит украинские бронемашины «Варта»
17:08
Общество
Коллективный иммунитет к коронавирусу в России за неделю снизился до 61,9%
17:07
Происшествия
Предварительное заседание по делу Фургала назначили на 21 февраля
17:07
Экономика
АвтоВАЗ заявил об отсутствии планов по выпуску новой версии Lada Granta
17:06
Экономика
Доходы российских банков по депозитам вырастут за счет повышения ключевой ставки
17:03
Политика
Путин продлил срок госслужбы полпреда в ЮФО Устинова до февраля 2023 года
17:03
Олимпийские игры 2022
Причиной задержки проверки допинг-пробы Валиевой стала болезнь среди персонала лаборатории
17:02
Политика
Пресс-служба КПРФ подтвердила госпитализацию Зюганова
17:00
Политика
Порошенко признался, что лично приказал вывезти золото из Крыма в 2014 году
17:00
Политика
Война против «СП-2»: зачем продавцы СПГ в США разжигают военную истерию на Украине
Все новости

Шойгу призвал Лондон не закрывать глаза на тему оставленного Западом оружия в Афганистане

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 16:51
Армия
Шойгу призвал Лондон не закрывать глаза на тему оставленного Западом оружия в Афганистане
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 11 февраля. Глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу в разговоре с британским коллегой Беном Уоллесом высказал озабоченность возможным использованием террористами оружия, оставленного западными военными в Афганистане.

По словам российского министра, в настоящее время сложно понять, куда и в какие руки попадет брошенное на афганской территории оружие. Он призвал Британию и другие западные страны не закрывать глаза на этот вопрос.

«В Афганистане не так давно было оставлено оружия почти на 80 миллиардов. Если говорить о "Джавелинах", противотанковых установках, то их было оставлено больше ста в Афганистане. Если говорить о ПЗРК для борьбы с авиационными средствами, то их было оставлено больше 150», — сообщил Шойгу.

Ранее глава Минобороны РФ отметил, что обстановка в Европе становится все напряженнее. Он выразил надежду, что в ходе переговоров с Уоллесом удастся обсудить актуальные вопросы безопасности.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Шойгу призвал Лондон не закрывать глаза на тему оставленного Западом оружия в Афганистане
афганистан шойгу оружие
Комментировать