Шойгу призвал Лондон не закрывать глаза на тему оставленного Западом оружия в Афганистане

Москва, 11 февраля. Глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу в разговоре с британским коллегой Беном Уоллесом высказал озабоченность возможным использованием террористами оружия, оставленного западными военными в Афганистане.

По словам российского министра, в настоящее время сложно понять, куда и в какие руки попадет брошенное на афганской территории оружие. Он призвал Британию и другие западные страны не закрывать глаза на этот вопрос.

«В Афганистане не так давно было оставлено оружия почти на 80 миллиардов. Если говорить о "Джавелинах", противотанковых установках, то их было оставлено больше ста в Афганистане. Если говорить о ПЗРК для борьбы с авиационными средствами, то их было оставлено больше 150», — сообщил Шойгу.

Ранее глава Минобороны РФ отметил, что обстановка в Европе становится все напряженнее. Он выразил надежду, что в ходе переговоров с Уоллесом удастся обсудить актуальные вопросы безопасности.