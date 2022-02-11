Шойгу заявил о критически низком уровне отношений между Россией и Британией

Москва, 11 февраля. Уровень отношений между Россией и Соединенным Королевством достиг исторического минимума, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время переговоров с британским коллегой Беном Уоллесом.

По его словам, на сегодняшний день крайне важно прекратить нагнетание, которое негативно отражается на диалоге между Москвой и Североатлантическим альянсом.

Ранее стало известно о планах НАТО расширить военный контингент в Болгарии, Словакии, Румынии и еще 27 странах Европы. Решение могут подтвердить главы оборонных ведомств Альянса 18 февраля.