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Шойгу заявил о критически низком уровне отношений между Россией и Британией

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 16:56
Армия
Шойгу заявил о критически низком уровне отношений между Россией и Британией
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 11 февраля. Уровень отношений между Россией и Соединенным Королевством достиг исторического минимума, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время переговоров с британским коллегой Беном Уоллесом.

По его словам, на сегодняшний день крайне важно прекратить нагнетание, которое негативно отражается на диалоге между Москвой и Североатлантическим альянсом.

Ранее стало известно о планах НАТО расширить военный контингент в Болгарии, Словакии, Румынии и еще 27 странах Европы. Решение могут подтвердить главы оборонных ведомств Альянса 18 февраля.

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