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Актриса Евгения Брик мечтала оказаться в Петербурге за полтора месяца до своей смерти

Общество
Актриса Евгения Брик мечтала оказаться в Петербурге за полтора месяца до своей смерти
instagram.com  /  @evgeniabrik

Лос-Анджелес, 11 февраля. Актриса театра и кино Евгения Брик скоропостижно скончалась 10 февраля. На момент смерти ей исполнилось 40 лет. Последним желанием, о котором звезда рассказала своим поклонникам, было вновь побывать в Санкт-Петербурге.

Брик, наибольшую известность которой принесли роли в сериалах «Оттепель» и «Стиляги», посвятила этой теме свой последний пост в социальной сети Instagram.

В нем актриса описала чувства, что вызывала у нее Северная столица, строками их стихотворения Александра Блока «Петербургские сумерки снежные...». Знаменитость призналась, что обожает этот город и мечтает вновь очутиться на его улицах.

«Как обожаю я этот чудесный город... Мечтала бы сейчас оказаться там, прямо телепортироваться, так сказать, в эти -12 градусов, на это же самое место и желательно с таким же стаканчиком вкуснейшего кофе», — писала хозяйка аккаунта.

Актриса Евгения Брик мечтала оказаться в Петербурге за полтора месяца до своей смерти
Pr Scr instagram.com / @evgeniabrik

«Какая же вы красивая!!!»;

«Глаз не оторвать»;

«Как я соскучилась, Женя», — писали тогда поклонники Брик.

Желанию актрисы так и не было суждено сбыться. Как рассказала агент Брик Елена Брагина, знаменитость скончалась в Лос-Анджелесе, где звезда жила более десяти лет.

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петербург актриса брик
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