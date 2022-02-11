Принцесса Евгения опубликовала новые фотографии малыша Августа

Сын принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка отмечает первый день рождения. В честь этого важного события родители поделились с поклонниками новыми семейными снимками, пишет Marie Claire.

Принцесса Евгения — самая социально активная участница королевской семьи. О подробностях ее личной и семейной жизни без труда можно узнать из ее Instagram. Это, безусловно, очень радует ее поклонников. В последнее время наибольший интерес публики вызывают фотографии сына — правнука королевы по имени Август.

Удивительно, но, несмотря на столь летнее имя, мальчик появился на свет в разгар зимы. Именно в честь этого знаменательного события в Сети появилась трогательная публикация. На первой из серии фотографий, опубликованных на странице принцессы Евгении, запечатлены Джек Бруксбэнк и Евгения с малышом на руках во время отдыха в горах. На втором кадре именинник играет в комнате, а на его кофте красуется надпись «Меня зовут Август». Pr Scr instagram.com / @princesseugenie Поклонникам очень понравилась публикация дочери принца Эндрю. Многие не удержались и присоединились к поздравлениям. «С днем рождения, малыш»; «Желаем тебе всего самого светлого и доброго, Август»; «Надеемся, ты отлично проведешь этот день»; «Он такой милый! Поздравляем», — восторженно закидали комментариями аккаунт принцессы Евгении. Были среди них и те, кто обратил внимание не только на виновника торжества, но и на его родителей. Совместный семейный портрет обрадовал их, ведь многие переживали за их отношения после того, как стало известно о скандале вокруг супруга. Но, судя по фото, буря в семье утихла, и сейчас супруги счастливы вместе.

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