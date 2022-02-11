Врачи диагностировали коронавирус у народного артиста Геннадия Юхтина

Москва, 11 февраля. Врачи диагностировали у госпитализированного народного артиста России Геннадия Юхтина коронавирусную инфекцию.

Юхтин был доставлен в больницу в тяжелом состоянии еще 7 февраля. Актер все еще очень слаб, у него есть отдышка. Изначально врачи подозревали у актера вирусную пневмонию.

Вчера артисту был сделан тест на коронавирусную инфекцию. Сегодня стало известно о его положительном результате.

О госпитализации звезды фильма «Весна на Заречной улице» стало известно сегодня. 30 марта ему должно исполнится 90 лет.