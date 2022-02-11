Режиссер Олег Асадулин рассказал о последних годах жизни Евгении Брик

Москва, 11 февраля. Сценарист Олег Асадулин сообщил, что актрисе Евгении Брик было тяжело работать в последнее время.

Асадулин предложил Брик сняться в его новом фильме за полтора года до смерти актрисы. Кинодива очень этому обрадовалась, но все же отказалась, сославшись на воспитание дочери Зои.

«Женя с ее талантом могла играть в разы больше. Но болезнь была долгой, и ей стало тяжело работать. Это я понял только сейчас. Полтора года назад я звал Женю в один проект, она обрадовалась моему предложению, но отказалась», — рассказал режиссер в беседе с корреспондентом News.ru.

Ранее сценарист Алена Званцова прокомментировала новость о смерти актрисы Евгении Брик. Режиссер сериала «Дети» сообщила, что во время съемок многосерийной киноленты актриса выглядела совершенно здоровой.