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Режиссер Олег Асадулин рассказал о последних годах жизни Евгении Брик

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 16:46
Общество
Режиссер Олег Асадулин рассказал о последних годах жизни Евгении Брик
TACC  /  Фадеичев Сергей

Москва, 11 февраля. Сценарист Олег Асадулин сообщил, что актрисе Евгении Брик было тяжело работать в последнее время.

Асадулин предложил Брик сняться в его новом фильме за полтора года до смерти актрисы. Кинодива очень этому обрадовалась, но все же отказалась, сославшись на воспитание дочери Зои.

«Женя с ее талантом могла играть в разы больше. Но болезнь была долгой, и ей стало тяжело работать. Это я понял только сейчас. Полтора года назад я звал Женю в один проект, она обрадовалась моему предложению, но отказалась», — рассказал режиссер в беседе с корреспондентом News.ru.

Ранее сценарист Алена Званцова прокомментировала новость о смерти актрисы Евгении Брик. Режиссер сериала «Дети» сообщила, что во время съемок многосерийной киноленты актриса выглядела совершенно здоровой.

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Все новости / Общество / Режиссер Олег Асадулин рассказал о последних годах жизни Евгении Брик
болезнь брик асадулин
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