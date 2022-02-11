Байдена попросили пройти тест на когнитивные способности из-за ошибочной причины

Вашингтон, 11 февраля. Палата представителей США направила обращение в адрес президента Соединенных Штатов Джо Байдена и попросили его пройти тест на когнитивные способности. По мнению законодателей, у главы страны развивается деменция.

Однако причина, по которой с Байденом может быть что-то не так, не та, что указывается в письме палаты представителей, пишет Planet today. Для конгрессменов поводом стала ситуация вокруг журналиста Fox News. Байден в ответ на вопрос об инфляции выругался, так как думал, что ему отключили микрофон. Позднее он даже попросил у корреспондента прощения.

Инцидент сочли исчерпанным, но заявление конгресса из-за дееспособности Байдена появилось. Там посчитали, что нервная возбудимость президента может указывать на развитие деменции.

Однако проблема кроется не там. На самом деле вопрос несоответствия Байдена его должности виден в первую очередь во внешней политике. Так, ранее он призвал своих сограждан покинуть территорию Украины.