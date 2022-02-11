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Шойгу заявил о непричастности России к обострению ситуации в Европе

Армия
Шойгу заявил о непричастности России к обострению ситуации в Европе
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 11 февраля. Обстановка на европейском континенте становится все напряженнее, и не Россия виновата в этом, заявил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

Соответствующее заявление министр сделал на встрече с британским коллегой Беном Уоллесом. Шойгу отметил, что Москва не всегда понимает причины нагнетания напряженности в Европе. Шойгу выразил надежду, что в ходе сегодняшних переговоров сторонам удастся обсудить актуальные вопросы безопасности.

«Военно-политическая обстановка в Европе становится все напряженнее и напряженнее. И далеко не по нашей вине. Не совсем и не всегда понимаем причины нагнетания этой напряженности. Но тем не менее видим, что она растет», — сказал глава Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что Североатлантический альянс решил расширить число многонациональных воинских контингентов в Болгарии, Словакии, Румынии и других странах Европы. Реализовать эти планы могут уже весной текущего года.

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