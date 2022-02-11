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Шойгу призвал Запад прекратить поставки вооружения на Украину

Армия
Шойгу призвал Запад прекратить поставки вооружения на Украину
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 11 февраля. Западные страны обязаны прекратить поставки вооружения на Украину, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с британским коллегой Беном Уоллесом.

По его словам, сворачивание милитаристской кампании НАТО позволит снизить напряженность вокруг Украины.

«Со всех сторон оно идет, делается это публично. Делается это показательно. Не совсем понятно, для чего. Хотелось бы также понимать, для чего Британия, королевство, направило свой спецназ на Украину, и до каких пор он там будет находиться», — сказал министр.

Ранее Народная милиция ДНР выявила переброску иностранных наемников на линию разграничения в Донбассе. Также в Краматорске был замечен дивизион С-300.

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