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Anti-Bellum: военный союз Дании и США может создать угрозу для России в Балтийском море

Политика
Anti-Bellum: военный союз Дании и США может создать угрозу для России в Балтийском море
wikipedia.org  /  Federal Government - US Navy

Москва, 11 февраля. США могут подписать с Данией военное соглашение, которое позволит Пентагону размещать американские войска на датской территории.

Американский аналитик Рик Розофф в публикации для портала Anti-Bellum пишет, что договоренности с Копенгагеном откроют США доступ к Балтийскому морю. Вашингтон может подключить Данию к антироссийской военной кампании в регионе. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что переговоры о заключении военного союза с американцами состоятся уже в ближайшее время, передает «ПолитРоссия».

Розофф напомнил, что недавно стало известно о возможном включении Швеции и Финляндии в состав Североатлантического альянса. По мнению аналитика, американцы стремятся сделать эти страны членами военно-политического блока, чтобы использовать в качестве «наживки» для России.

Он не исключил, что нечто подобное может произойти и с Данией, которая нужна Белому дому, чтобы заманить Москву в «балтийскую ловушку». Если переговоры между Копенгагеном и Вашингтоном пройдут успешно, то американские войска получат карт-бланш на развертывание сил в Балтийском море. Военный союз может создать угрозу для России.

Ранее стало известно, что уже весной этого года НАТО может принять решение об усилении военного присутствия в Восточной Европе. Альянс планирует перебросить дополнительный воинский контингент в 30 стран.

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россия нато дания балтийское море
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