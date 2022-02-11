Кулеба не увидел ничего нового в призыве Байдена к гражданам США покинуть Украину

Киев, 11 февраля. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал призыв президента США Джо Байдена для граждан Соединенных Штатов покинуть Украину.

Ранее Байден выступил с призывом к американцам как можно скорее уехать с Украины. Аналогичное сообщение выпустил Госдеп США. Как считает Кулеба, в таких заявлениях нет ничего нового.

«Мы знаем позицию США, которые уже делали такие заявления, они начали с эвакуации членов семей сотрудников посольства. Поэтому это заявление не свидетельствует о каком-то радикальном изменении ситуации», — высказался министр в ходе брифинга.

Ранее Байден заявил, что Вашингтон ни при каких обстоятельствах не будет отправлять войска на Украину даже для эвакуации сограждан. По его словам, такой шаг мог бы спровоцировать мировую войну, если бы американцы и русские начали стрелять друг в друга.