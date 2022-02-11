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Вылет авиарейса из Екатеринбурга в Сочи задержан из-за неисправности самолета

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 16:42
Общество
Вылет авиарейса из Екатеринбурга в Сочи задержан из-за неисправности самолета
pixabay.com  /  Holgi

Екатеринбург, 11 февраля. Рейс российской авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетит из Екатеринбурга в Сочи с задержкой. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Предварительной причиной задержки вылета регулярного авиарейса U6-321 является техническая неисправность воздушного судна. Вылет был запланирован на 15 часов 10 минут 11 февраля, однако впоследствии его перенесли на 19 часов. Согласно информации источника ФАН, на рейс зарегистрирован 221 пассажир, из них 15 пассажиров — дети. Оказание авиакомпанией «Уральские авиалинии» услуг для пассажиров находится на контроле сотрудников Свердловской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что 9 февраля вылет самолета из Кольцово в аэропорт Сочи также был задержан из-за неисправности самолета. Сообщалось, что экипаж самолета обнаружил неполадки при запуске двигателя воздушного судна.

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самолет рейс транспорт задержка
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