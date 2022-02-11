Ставки поднять: золото упало в цене на фоне жесткой риторики ФРС

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» объяснили причины снижения цен на золото, а также рассказали, как негативные новости из мира геополитики повлияли на курс валют.

Нефть

В четверг, 10 февраля, цены на нефть существенно колебались, в итоге стоимость барреля марки Brent к закрытию торгов составляла 91,40 доллара.

«Позитивный эффект на нефтяной рынок оказали данные ОПЕК, согласно которым, исполнение сделки ОПЕК+ по итогам января 2022 года составило 135%. Это значит, что идет отставание по добыче в рамках установленных квот, это отставание оставило 740 тысяч баррелей в сутки. При этом тот же ОПЕК прогнозирует, что в текущем году спрос вырастет на 4,15 миллиона баррелей в сутки. Учитывая ограниченное количество предложения на рынке и прогнозируемый рост спроса, напряженность с точки зрения дефицита на нефтяном рынке сохраняется», — пояснили аналитики.

Однако, согласно опубликованным данным, инфляция в США выросла выше прогнозных значений, она составила 7,5%, побив очередной рекорд за последние 40 лет. При этом важным сигналом для нефтяного рынка стало заявление одного из представителей Федеральной резервной системы (ФРС) о том, что процентную ставку к 1 июля необходимо сразу повысить на 1%. Такая жесткая риторика оказала давление на все рынки — и на нефтяной в том числе. По словам экспертов, еще одним негативным фактором для цен на черное золото может стать возврат США к иранской ядерной сделке. В этом случае снятие санкций с Ирана позволит этой стране экспортировать около полутора миллиона баррелей нефти в сутки.

Пока же предложение не поспевает за спросом, и актуальный ценовой диапазон для нефти — 90–95 долларов за баррель.

Пресс-служба Сената национального конгресса Аргентины

Золото

Позитивным моментом для золота, по словам аналитиков, стали данные о высокой инфляции в США, опубликованные 10 февраля: стоимость драгметалла поднялась с 1830 до 1842 долларов за тройскую унцию. Однако жесткая риторика ФРС относительно увеличения процентной ставки быстро «приземлила» рынок, снизив цены на золото до 1827 долларов.

«Ястребиные заявления» стали негативными для рынка золота, но оказали поддержку доллару. Американская валюта по индексу DXY выросла с уровня 95,2 до 96 пунктов. И главное, доходность американских десятилетних гособлигаций превысила отметку в 2%, что является максимальным значением с августа 2019 года», — рассказали эксперты.

Участники рынка ожидают, что в марте на заседании ФРС ожидают повышения процентной ставки на 0,5%, поэтому пока что золото будет находиться под давлением, уверены аналитики. актуальным ценовым диапазоном для золота пока остается уровень 1970–1830 долларов за тройскую унцию.

Рубль

Курс валют колеблется в районе 75 рублей за доллар. Рубль тоже ощущает давление из-за укрепления доллара. Помимо этого, новости из геополитики тоже не внушают оптимизма, отмечают эксперты.

«Переговоры глав МИД России и Великобритании были не очень плодотворными. Еще и стало известно, что Лондон готовит новый пакет санкций, которые коснутся экономического и финансового сектора России. Плюс абсолютно безрезультатно прошла встреча «нормандской четверки» — ничего добиться не удалось, стороны непримиримы в своих позициях. А в СМИ появилась информация о том, что Украина стягивает все свои войска к линии разграничения, что грозит обернуться полномасштабными военными действиями», — пояснили аналитики.

Как объяснили эксперты, на фоне напряженной геополитической ситуации отток иностранных капиталовложений из РФ продолжается. На ситуацию еще и влияет повышение Центробанком ключевой ставки на один процентный пункт, до 9,5% годовых.