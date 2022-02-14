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У США своя игра: зачем Вашингтон толкает Украину на провокацию против Донбасса

Политика
У США своя игра: зачем Вашингтон толкает Украину на провокацию против Донбасса
Федеральное агентство новостей  / 

США, делая воинственные заявления, пытаются подбодрить Киев для организации военных провокаций против ДНР, ЛНР, России и Белоруссии. Такое мнение ФАН высказал публицист, политический аналитик и автор Telegram-канала «Постсовременность» Юрий Голубь.

Неприкосновенная территория

Государственный секретарь США Джон Керри обратился к России с предупреждением, заявив, что территория НАТО является неприкосновенной.

«Сейчас Россия стремится изменить картину безопасности Восточной и Центральной Европы. Мы должны ясно дать Кремлю понять, что территория НАТО неприкосновенна, и мы будем защищать каждый ее дюйм», — отметил политик.

У США своя игра

Как отметил Юрий Голубь, Соединенные Штаты никогда не защищали территорию НАТО, НАТО вообще не предназначена для обороны. Всю свою историю она была агрессивным блоком, плацдармом для вторжения в окружающие страны — от Северной Африки и Восточной Европы до Ближнего Востока. Как известно, в 1949 году НАТО была создана в результате тайных переговоров для агрессии против СССР, которую предотвратило только создание советского атомного оружия.

У США своя игра: зачем Вашингтон толкает Украину на провокацию против Донбасса
Федеральное агентство новостей /

«С тех пор блок расширялся восемь раз, двигаясь к границам нашей страны. При этом пятая статья, предполагающая коллективный отпор при нападении на одну из стран-участниц, применялась только единожды и в интересах самих США — когда после 11 сентября 2001 года им понадобилось сформировать армию вторжения в Афганистан. Вся структура вооруженных сил США с их семью флотами заточена — в противоположность российской — под агрессивную войну на чужой территории», — пояснил Юрий Голубь.

При этом, заметил эксперт, интересы своих союзников Штаты никогда во внимание не брали — подставляли Европу под советский ядерный удар, размещая там ракеты средней дальности, использовали подчиненные контингенты для достижения собственных политических целей в разных точках планеты.

У США своя игра: зачем Вашингтон толкает Украину на провокацию против Донбасса
Федеральное агентство новостей /

«Цель заявлений, подобных тем, что делает советник Салливан, — подбодрить киевский режим для организации военных провокаций против ДНР, ЛНР, России и Белоруссии, а также подбодрить Польшу, отправляющую на Украину наемников, прибалтийских политиков в их комичной роли антироссийских ястребов и т. д. Но стоит вспомнить, что точно так же США и в частности приснопамятный сенатор Маккейн подбадривали Саакашвили. Если чисто гипотетически предположить, что начнется война, США не пошевелят и пальцем для исполнения союзнических обязательств, а, как всегда, будут вести свою игру», — заключил Юрий Голубь.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.

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