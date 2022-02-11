Депутат от фракции КПРФ Афонин опроверг сведения о госпитализации Зюганова с коронавирусом

Москва, 11 февраля. Информация о госпитализации главы КПРФ Геннадия Зюганова с коронавирусом не соответствует действительности. Об этом заявил депутат Госдумы Юрий Афонин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей.

По словам политика, руководитель партии продолжает работать над текущими задачами. Все сообщения о том, что Зюганов якобы попал в больницу, не соответствуют действительности.

«Это все информационные фейки. Геннадий Андреевич работает, мы буквально час назад с ним беседовали, обсуждали текущие дела, задачи. У нас на этих выходных большое мероприятие на Дальнем Востоке. На следующей неделе заседание Совета Думы по ЛНР и ДНР», — сообщил собеседник ФАН.

Юрий Афонин добавил, что подобные сведения могут распространяться на фоне ситуации с главой ЛДПР Владимиром Жириновским, которого госпитализировали с коронавирусом.

«Я думаю, что учитывая информационную ситуацию вокруг госпитализации господина Жириновского, кто-то специально вбрасывает такую информацию. Все нормально, отлично, все работают», — заявил депутат от фракции КПРФ.

Бывший депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в своем Telegram-канале ранее сообщил, что Зюганова забрали в больницу. По его словам, эта информация еще требует подтверждения.