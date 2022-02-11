Режиссер Алена Званцова ничего не знала о болезни Евгении Брик

Москва, 11 февраля. Кинорежиссер и сценарист Алена Званцова прокомментировала новость о смерти актрисы Евгении Брик.

Режиссер сериала «Дети» сообщила, что во время съемок многосерийной киноленты актриса выглядела совершенно здоровой. Званцова работала с Брик в 2018 году, но после этого связь с коллегой была нечастой.

«Я совершенно не знаю никаких подробностей о смерти Жени. Я узнала об этом два часа назад, поэтому я ничего не могу прокомментировать и рассказать подробно», — сказала Званцова в беседе с корреспондентом Пятого канала.

Агент артистки Елена Брагина сообщила, что артистка ушла из жизни после продолжительной болезни. Смерть застала 40-летнюю кинодиву в США, где последние десять лет жила знаменитость вместе с семьей.