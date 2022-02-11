Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 февраля 17:09
17:09
Общество
Директор петербургского лицея Тхостов высоко оценил роль женщины в науке и образовании
17:09
Африка
Марокко закупит украинские бронемашины «Варта»
17:08
Общество
Коллективный иммунитет к коронавирусу в России за неделю снизился до 61,9%
17:07
Происшествия
Предварительное заседание по делу Фургала назначили на 21 февраля
17:07
Экономика
АвтоВАЗ заявил об отсутствии планов по выпуску новой версии Lada Granta
17:06
Экономика
Доходы российских банков по депозитам вырастут за счет повышения ключевой ставки
17:03
Политика
Путин продлил срок госслужбы полпреда в ЮФО Устинова до февраля 2023 года
17:03
Олимпийские игры 2022
Причиной задержки проверки допинг-пробы Валиевой стала болезнь среди персонала лаборатории
17:02
Политика
Пресс-служба КПРФ подтвердила госпитализацию Зюганова
17:00
Политика
Порошенко признался, что лично приказал вывезти золото из Крыма в 2014 году
Все новости

Режиссер Алена Званцова ничего не знала о болезни Евгении Брик

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 16:32
Общество
Режиссер Алена Званцова ничего не знала о болезни Евгении Брик
facebook.com  /  Алена Званцова

Москва, 11 февраля. Кинорежиссер и сценарист Алена Званцова прокомментировала новость о смерти актрисы Евгении Брик.

Режиссер сериала «Дети» сообщила, что во время съемок многосерийной киноленты актриса выглядела совершенно здоровой. Званцова работала с Брик в 2018 году, но после этого связь с коллегой была нечастой.

«Я совершенно не знаю никаких подробностей о смерти Жени. Я узнала об этом два часа назад, поэтому я ничего не могу прокомментировать и рассказать подробно», — сказала Званцова в беседе с корреспондентом Пятого канала.

Агент артистки Елена Брагина сообщила, что артистка ушла из жизни после продолжительной болезни. Смерть застала 40-летнюю кинодиву в США, где последние десять лет жила знаменитость вместе с семьей.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Режиссер Алена Званцова ничего не знала о болезни Евгении Брик
смерть болезнь брик званцова
Комментировать