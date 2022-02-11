Глава Минобороны РФ Шойгу проводит переговоры с британским коллегой Уоллесом в Москве

Москва, 11 февраля. Переговоры министра обороны РФ Сергея Шойгу с главой оборонного ведомства Британии Беном Уоллесом стартовали в Москве.

Британский министр прибыл в российскую столицу 11 февраля. В сообщении посольства РФ отмечалось, что Уоллес проведет переговоры с Шойгу, а также возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Стоит отметить, что 10 февраля Москву с рабочим визитом посетила глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс, которая провела переговоры с руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым. Российский дипломат охарактеризовавшим диалог как «разговор немого с глухим».