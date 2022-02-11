На уходящей неделе регионы России развивали робототехнику и побеждали COVID-19

Москва,11 февраля. Авторитетные аналитики популярного издания «Капитал страны» подготовили традиционный обзор значимых событий в сфере народного хозяйства, произошедших в российских регионах за минувшую неделю — с 4 по 11 февраля 2022 года.

Уникальный электродвигатель для робота космического назначения разработали в Магнитогорске. Его можно эксплуатировать в любых агрессивных средах (вода, масло, кислоты). Агрегат может быть использован на различных устройствах и ориентирован на продолжительную эксплуатацию в открытом космосе, являясь частью научной аппаратуры «Теледроид» в рамках совместного проекта НПО «Андроидная техника» и РКК «Энергия».

На Кузбассе был открыт современный инжиниринговый центр промышленной робототехники, который будет способствовать росту количества внедряемых роботизированных технологий на промышленные предприятия региона и поможет подготовить квалифицированных специалистов-робототехников.

Инженеры НПО «БелМаг» в Челябинской области разработали технологию создания конструкций и производства инновационных шаровых шарниров подвески и стоек стабилизаторов автомобилей повышенной долговечности и износостойкости. Их тестированием займется открывшийся в регионе уникальный инновационный центр для испытания качества автокомплектующих.

Новый метод нанесения защитных покрытий для увеличения твердости металлических изделий разработали саратовские специалисты. Нанесение сверхтвердых покрытий карбида титана на рабочие поверхности металлических инструментов увеличит их износостойкость и срок службы.

Новое лекарство от COVID-19 «Эсперавир» готовят к массовому производству в Мордовии. Препарат, повышающий скорость выздоровления и снижающий риск развития осложнений, уже прошел все клинические испытания и получил постоянную регистрацию Минздрава России.

В Алтайском крае ввели в эксплуатацию дополнительное оборудование по производству медицинского кислорода для ковидных госпиталей. Уровень чистоты кислорода доведен до 99,9%. Производственная мощность нового оборудования достигает 10 тонн кислорода в сутки, что обеспечит увеличение выпуска медицинского кислорода в крае до 16 тонн в сутки.

Реконструкция одного из крупнейших мостовых переходов завершена в Хабаровском крае. Вместе с мостом через реку Аякит длинною около 169 метров был отремонтирован участок дороги длиной в 6,2 километра. Общая стоимость работ оценивается примерно в 730 миллионов рублей.

На Оренбургской обогатительной фабрике в рудоподготовительном комплексе запущена в эксплуатацию современная автоматизированная насос-гидроциклонная установка. Она позволит увеличить производительность предприятия на 30-35%.

Площади яблоневого сада интенсивного типа почти в два раза будут увеличены в Курской области. Новый сад будет разбит на площади 50 га. Для хранения собранных яблок построят современное плодохранилище с системой охлаждения на 6 тысяч тонн яблок. Инвестиции в проект приближаются к 1 миллиарду рублей.

На Кубани реализуют крупный инвестпроект по закладке яблоневого сада на площади 240 га и виноградника на площади 5 га. Благодаря этому производство продукции увеличится до 4 тысяч тонн в год. Сдать объект в эксплуатацию намечено в 2024 году. Инвестиции в проект составляют 400 миллионов рублей.

Ранее ФАН публиковал подробный обзор достижений российских регионов, который подготовили авторитетные эксперты популярного издания «Капитал страны». В материале были представлены самые примечательные события в области народного хозяйства за неделю — с 28 января по 4 февраля 2022 года.