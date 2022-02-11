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Глава Минспорта России высказался о ситуации с допинг-тестом Валиевой

Олимпийские игры 2022
Глава Минспорта России высказался о ситуации с допинг-тестом Валиевой
Global Look Press  /  Lan Hongguang/Xinhua

Москва, 11 февраля. Министерство спорта России обладает исчерпывающей информацией касательно ситуации с обнаружением в допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой запрещенного вещества. Об этом сообщил глава спортивного ведомства Олег Матыцин.

Сборная россии по фигурному катанию 7 февраля победила в командном турнире на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, однако церемонию награждения перенесли. Причиной этому послужил сомнительный допинг-тест Валиевой. Как отметил министр спорта России, ведомство осведомлено о сложившейся ситуации.

«Министерство спорта Российской Федерации полностью проинформировано о ситуации, связанной с обнаружением запрещенного препарата по результатам анализа допинг-пробы, которую РАА «РУСАДА» взяло в декабре 2021 года у спортсменки сборной команды России по фигурному катанию Камилы Валиевой», — приводятся слова министра в сообщении ведомства.

Позицию Кремля по этой ситуации 11 февраля обозначил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, инцидент с Валиевой там сочли «недоразумением».

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