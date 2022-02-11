Директор лицея предостерег от гендерных экспериментов в школах

Член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, директор лицея №369 Константин Тхостов объяснил в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», почему гендерная проблематика неактуальна для России.

11 февраля отмечается Международный день женщин в науке, который был принят Генеральной ассамблеей ООН для обеспечения полного и равного доступа к науке для женщин и их участия в ней. Этот день является напоминанием о том, что женщины играют важную роль в научном и технологическом сообществе и что в этих областях их должно быть больше.

По словам Константина Тхостова, проблема гендерного неравенства, к счастью, неактуальна для России, потому что в нашей стране давно созданы равные возможности для мужчин и женщин и в плане образования, и в плане профессиональной реализации, в том числе при занятии высоких государственных должностей.

«У нас был период, когда женщины, в управлении в частности, занимали весьма незначительный процент, и в свое время именно РФ стала одной из первых стран, которая обратила на эту проблему внимание и добилась того, чтобы гендерное равноправие не только декларировалось, но и реализовывалось», — заявил Константин Тхостов.

Примеры женщин РФ, которые проявили себя во многих отраслях общественно-политической и экономической жизни страны, говорят сами за себя, отметил член регионального штаба ОНФ.

То, что в России пока преобладают мужчины в сфере научной деятельности, эксперт считает инертностью Академии наук РФ, которая не предпринимает действий по стимулированию вовлеченности женщин в фундаментальные исследования. Между тем при правильной постановке задачи женщины могли бы внести неоценимый вклад в развитие отечественной науки, сопоставимый с тем вкладом, который они уже вносят в области экономического менеджмента и политического управления страной.

«И решения, которые здесь принимают женщины, подчас не под силу мужчинам», — отметил Константин Тхостов.

Единственное исключение для женщин педагог сделал бы при назначении на ответственные посты в Министерстве обороны РФ.

«Мне кажется, армией должны управлять те, кто имеет к ней непосредственное отношение. Точно так же, как и образованием должны руководить лица, прошедшие путь от учительства и до уже высших эшелонов управления», — пояснил он.

Эксперт не считает проявлением гендерного неравенства преобладание женщин в системе школьного образования. По его словам, это скорее дань традиции, когда все, что касалось воспитания и образования детей, лежало на женщинах. Однако мужчины никаких преград для своей педагогической деятельности в школе не испытывают, отметил он.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В связи с этим директор лицея категорически против какого-либо гендерного регулирования преподавательского сообщества.

«Нам категорически нельзя квотировать занятие должностей по гендерному принципу — как в образовании, так и в любой другой сфере. Так мы доквотируемся до министров обороны в юбках. Все должно иметь профессиональный и здравый смысл. Если человек профессионален на своем месте, здесь он в любом случае не должен сталкиваться с препонами на гендерном уровне. Политика любого государства должна быть избавлена от предрассудков, фобий, страхов и препон по гендерному признаку. Человек-профессионал абсолютно равноправен и однозначен, независимо от того, женщина это или мужчина», — заявил Константин Тхостов.

Педагог также против любых гендерных практик при организации образовательного процесса в школах.

«Как можно ущемлять или создавать особенные правила мальчикам или девочкам в школах? Если, например, создавать особые условия для мальчиков, то дальше молодой человек, взрослея, будет понимать, что он имеет право на что-то большее. Но самое страшное другое — он будет видеть искусственно созданное обществом собственное превосходство. Мне кажется, что именно подобные педагогические ошибки формируют абсолютно неправильные межгендерные отношения, которые приводят к конфликтам, абсолютно несправедливым, когда некоторые женщины терпят притеснения от примитивности некоторых мужчин», — отметил Константин Тхостов.

По его мнению, нет никаких интеллектуальных различий между мальчиками и девочками, они одинаково могут либо хорошо учиться, либо плохо. Проблема только в том, как организован процесс обучения в той или иной школе: там, где он организован плохо, дети плохо осваивают школьную программу.