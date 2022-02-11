Эдгард Запашный осудил политизацию спорта на фоне скандала на Олимпиаде 2022 вокруг Камилы Валиевой

На фоне громкого скандала на Олимпиаде 2022 в Пекине вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой как никогда становится актуальной тема, которую поднимает в своей авторской колонке народный артист России, руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный, — спорт должен быть вне политики! Напоминаем, мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Спорт — вне политики! Олимпийская колонка Эдгарда Запашного

Все мы слышали выражение:

«Спорт вне политики».

Думаю, сейчас эта фраза может быть актуальна, только если добавить еще два слова:

«Спорт должен быть вне политики!»

Давайте с этой точки зрения поговорим о зимней Олимпиаде, которая в эти дни проходит в Пекине. Оценивая то, что там происходит, мы, на мой взгляд, можем лишний раз убедиться, что политика сейчас не только пересекается со спортом, но и активно принимает в нем участие.

На эту мысль меня натолкнула даже церемония открытия зимних Олимпийских игр 2022. По непонятной причине во время прохождения украинской команды западные телеканалы неожиданно стали показывать президента России Владимира Путина. Было это сделано случайно или специально, остается только гадать, но факт остается фактом.

Поздравляя с первой большой победой нашу сборную по фигурному катанию, которая блестяще показала себя на групповом турнире Олимпиады, я еще не знал, что свои золотые медали спортсмены, возможно, не получат из-за допингового скандала. Разбирательство еще идет. Надеюсь, решение будет в нашу пользу. Ну, а есть ли тут политика — предоставляю подумать читателям.

Федеральное агентство новостей /

Вернусь к украинской сборной. Вспоминаю, как мой близкий товарищ, олимпийский чемпион Алексей Ягудин комментировал выступление юной Анастасии Шаботовой, выступающей за Украину. То, как Ягудин восторгался выступлением украинской фигуристки, было очень искренне, по-честному, по-спортивному, это было по-мужски. И буквально через несколько соперниц на лед вышла наша Камила Валиева, которая выступила блестяще, была на голову выше всех остальных, и Алексей это подчеркивал. Его слова:

«Посмотрите, что творится на стадионе! Все делегации встали и начали приветствовать нашу фигуристку, потому что осознали, насколько она подготовлена лучше остальных. Все, кроме Украины…»

Тут даже голос у Ягудина поменялся. И я прямо через экран почувствовал, как сильно это его расстроило, какой неприятной неожиданностью стало. Думаю, он хотел верить, что спорт вне политики, но, увы, украинская сборная, на мой взгляд, показала неуважение к нашей спортсменке. И да, с моей точки зрения, это самая что ни на есть политика, которая вмешивается в спорт.

Можно сколько угодно критиковать Украину как страну, говорить о политическом и информационном давлении, оказываемом украинскими чиновниками на своих спортсменов. Мне неизвестно, что так повлияло на команду Украины, но, естественно, очень не хотелось бы на этом примере говорить о целой стране.

Могу поставить в пример украинского боксера, действующего чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, который всем своим поведением, своими высказываниями не однажды доказал, что никакая политика не повлияет на его отношение к русским людям, к православным. На мой взгляд, это показывает, что Усик силен не только физически, но и морально. И никакой политический строй на Украине не может поменять его мышление, повлиять на его адекватность.

Федеральное агентство новостей /

Вторым недавним примером пересечения политики и человеческих отношений в спорте для меня стал прошедший чемпионат Европы по футзалу (мини-футболу), где в полуфинале встретились сборные России и Украины. Я видел сюжет, как накануне игры наши парни говорили, что не ощутили никакого напряжения в отеле, где проживали обе сборные. Что ребята из разных команд всегда здороваются, приветствуют друг друга, не отмечалось никаких провокаций ни с одной, ни с другой стороны. Но то, что творили украинские болельщики на стадионе во время матча, на мой взгляд, выходит за рамки не только приличий, но и просто адекватности. Подобное поведение не могу назвать иначе, чем словом «похабное». Думаю, этот пример лишний раз напоминает, что те, кому на Украине столь тщательно «промыли мозги», а это относится не только к псевдоболельщикам, может окончательно разрушить нашу дружбу. Ведь спорт, как и культура, должны объединять людей. Именно мы — деятели искусства и спорта — должны быть последним оплотом адекватности, а не наоборот.

Федеральное агентство новостей /

Войны начинаются и заканчиваются. Но людская обида и разочарование еще очень долго могут давать о себе знать. Вот почему именно спорт и культура, с моей точки зрения, должны призывать людей к адекватности, к миролюбию, к сглаживанию политических разногласий. Хотя бы на то время, пока идет спектакль, концерт, любое спортивное соревнование, на которые мы с вами пришли.

Но вернемся на Олимпийские игры. Чтобы не замыкаться на теме России и Украины, приведу еще одно доказательство, что в современном спорте очень много политики. Таким примером, на мой взгляд, стало интервью канадской журналистки Сары Дженкинс, написавшей в своем Twitter:

«Думаю, мы должны убрать из Олимпийских игр все виды спорта, где доминирует всего лишь пара стран. Никакого фигурного катания — потому что там Россия. Конькобежный спорт можно убрать, потому что там — Нидерланды. Бобслей исключить, потому что там хозяйничают немцы. И больше никаких лыжных гонок, потому что там Норвегия. Стоит ли мне продолжать...»

Возможно, она иронизировала, но, если следовать подобной логике, так можно запретить очень многие виды спорта, и не только на зимней Олимпиаде. Напомню, наши спортсмены — лидеры в художественной гимнастике, в синхронном плавании и во многих других спортивных дисциплинах.

А самое большое доказательство, что в спорт сегодня очень сильно вмешалась политика, — это то, что такие страны, как США, Великобритания, Германия, Франция, политически бойкотировали Олимпийские игры задолго до их начала. Хотя основной посыл Олимпиады в том, что она объединяет страны между собой. Этот праздник спорта направлен на то, чтобы люди лишний раз вспомнили о дружбе, мире, согласии и честном соревновании.

Друзья, давайте все же сделаем так, чтобы выражение «спорт вне политики» оставалось в неизменном виде! Берегите себя!