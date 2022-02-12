«Потеряют даже Латинскую Америку»: союз России и Китая «станет началом конца» США

Американцам придется начинать с нуля историю своего успеха по завоеванию мира, если они потеряют влияние на Западную Европу. Такого мнения придерживается политолог, дипломат, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.

Министерство иностранных дел РФ 17 декабря опубликовало проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности в Европе. Документ предполагает в частности нерасширение Североатлантического альянса на восток, отвод вооружений НАТО на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей. Он составлен на русском, английском и французском языках, тексты которых имеют одинаковую силу. Соглашение заработает с даты передачи на хранение депозитарию уведомлений о согласии от более чем половины подписавших его государств.

Кроме того, 4 февраля российский лидер Владимир Путин по приглашению главы Китая Си Цзиньпина прибыл на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекин, где и состоялись переговоры между сторонами. По итогам встречи Россия и Китай призвали США отказаться от планов размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Европе. Также стороны выступили против последующего расширения НАТО и призвали Альянс отказаться от подходов времен холодной войны.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

В свою очередь политолог Ростислав Ищенко прокомментировал решительные действия Пекина и Москвы. По его словам, союз России и Китая станет началом конца для США, поскольку Вашингтон рискует потерять свое влияние и доминирование в Юго-Восточной Азии.

«Если американцы уйдут из Западной Европы, то им будет бессмысленно находиться в Тихом океане. Дело в том, что в Юго-Восточной Азии уже в экономическом плане доминирует Китай, у США в регионе остались всего несколько союзников — Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония. Кроме того, эти страны еще пытаются как-то сопротивляться, но они понимают, что все равно в Юго-Восточной Азии доминантной величиной все равно будет Китай. Даже Индия, у которой есть приграничные проблемы с Пекином, исходит из того, что сегодня нужно выстраивать отношения с Россией и Китаем, а с США — уже как получится», — рассказал он в эфире YouTube-канала «Украина.ру».

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Помимо этого, утверждает Ростислав Ищенко, потеря Европы и Юго-Восточной Азии приведет к тому, что США могут лишиться и Латинской Америки. Если это произойдет, то тогда американцам придется начинать все с нуля.

«Если США потеряют Западную Европу, то они лишатся надежд на возвращение глобального доминирования. Американцы тогда потеряют даже Латинскую Америку. В лучшем случае США смогут замкнуться в Канаде, Мексике и в остатках англосаксонского мира — Британии, Австралии и Новой Зеландии. И то, если только эти страны согласятся в ущерб себе поддерживать плотные экономические связи с США. Но и эти страны могут быстро передумать и найти себе других союзников. Тогда американцам все придется начинать с нуля», — резюмировал Ростислав Ищенко.

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