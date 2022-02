Столицу Алжира признали вторым по привлекательности для бизнеса городом Африки

Гамбург, 11 февраля. Алжир занял второе место в списке самых привлекательных для бизнеса африканских городов на 2022 год, уступив лишь столице Египта — Каиру.

К таким выводам пришли эксперты немецкой компании Statista, работающей в сфере статистических рыночных данных. Отчет организации опирается на ряд показателей, включая, например, численность населения и валовой внутренний продукт. Индекс также зависит от таких критериев, как экономическая сила и уровень развития рассматриваемого города.

