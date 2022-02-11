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Столицу Алжира признали вторым по привлекательности для бизнеса городом Африки

Весь мир
Столицу Алжира признали вторым по привлекательности для бизнеса городом Африки
wikimedia.org  /  Meriamata/CC BY-SA 4.0

Гамбург, 11 февраля. Алжир занял второе место в списке самых привлекательных для бизнеса африканских городов на 2022 год, уступив лишь столице Египта — Каиру.

К таким выводам пришли эксперты немецкой компании Statista, работающей в сфере статистических рыночных данных. Отчет организации опирается на ряд показателей, включая, например, численность населения и валовой внутренний продукт. Индекс также зависит от таких критериев, как экономическая сила и уровень развития рассматриваемого города.

 

 

Кроме того, в докладе уделяется внимание инфраструктуре и логистике, системе образования и качеству жизни. Освещаются и такие аспекты, как туризм, культура и окружающая среда. Согласно данным Statista, города Йоханнесбург и Касабланка также имеют хорошие позиции в мировом рейтинге, заняв соответственно третье и четвертое места на уровне африканских стран.

Ранее эксперты ООН определили, что Алжир лидирует среди государств континента по уровню продовольственной безопасности. Об этом говорится в соответствующем исследовании, посвященном вопросам бедности.

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