Валентина Матвиенко назвала ситуацию с допинг-тестом Валиевой сомнительной

Москва, 11 февраля. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала ситуацию с допинг-тестированием российской фигуристки Камилы Валиевой.

Матвиенко высказала свое мнение о пробе на допинг российской олимпийки. Дипломат уверена, что в скандале замешаны спецслужбы США.

«История с Валиевой сомнительная, ее тесты не дают повод усомниться в ее чистоте. Угадываются манипуляции западных спецслужб. Обвинения абсурдны и вызывают множество вопросов», — заявила Матвиенко журналистам.

Ранее пресс-секретарь российского президента России Дмитрий Песков заявил о поддержке фигуристке Камилы Валиевой со стороны Кремля.