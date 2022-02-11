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Валентина Матвиенко назвала ситуацию с допинг-тестом Валиевой сомнительной

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 16:25
Спорт
Валентина Матвиенко назвала ситуацию с допинг-тестом Валиевой сомнительной
Фото от пресс-службы Совета Федерации

Москва, 11 февраля. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала ситуацию с допинг-тестированием российской фигуристки Камилы Валиевой.

Матвиенко высказала свое мнение о пробе на допинг российской олимпийки. Дипломат уверена, что в скандале замешаны спецслужбы США.

«История с Валиевой сомнительная, ее тесты не дают повод усомниться в ее чистоте. Угадываются манипуляции западных спецслужб. Обвинения абсурдны и вызывают множество вопросов», — заявила Матвиенко журналистам.

Ранее пресс-секретарь российского президента России Дмитрий Песков заявил о поддержке фигуристке Камилы Валиевой со стороны Кремля.

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