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Скандальный «закон о сердцебиении» позволил резко сократить количество абортов в Техасе

Весь мир
Скандальный «закон о сердцебиении» позволил резко сократить количество абортов в Техасе
pixabay.com  / 

Остин, 11 февраля. Количество абортов в Техасе сократилось на 60% после принятия закона, запрещающего прерывание беременности. Данные были опубликованы Комиссией по здравоохранению и социальным услугам штата, сообщает The Huffington Post.

В августе в Техасе было совершено 5,5 тыс. абортов, в сентябре, после принятия запрета, — только 2,2 тыс. подобных операций. Цифры показывают резкое сокращение количества пациентов в клиниках. При этом говорится, что многим женщинам пришлось ехать в другие штаты, чтобы пройти процедуру. Чиновники, отвечающие за здравоохранение в Техасе, заявили, что сведения по абортам будут публиковаться ежемесячно.

По данным американских СМИ, Верховный суд США сигнализирует о готовности ослабить знаковый прецедент «Роу против Уэйда». Если это произойдет, то в течение года 26 штатов могут ввести запрет на доступ к абортам. В 12 из них уже действуют ограничения, которые вступят в силу, если судьи отменят или ослабят федеральную защиту права женщин на прерывание беременности.

Техас против абортов

С 1 сентября в Техасе вступил в силу закон, запрещающий делать аборты после шестой недели беременности. Кроме того, нововведение позволит гражданам подавать в суд на врачей, водителей и любого, кто оказывает помощь женщине с прерыванием беременности, и взимать с них не менее 10 тысяч долларов штрафа плюс возмещение гонорара адвоката. Закон, получивший название «Билль о сердцебиении», был подписан губернатором Грегом Эбботом в мае 2021 года. Запрет вызвал волну возмущения среди обычных американцев, а позже к ним присоединился и президент Джо Байден, который раскритиковал Верховный суд, пропустивший решение.

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