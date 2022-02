Скандальный «закон о сердцебиении» позволил резко сократить количество абортов в Техасе

Остин, 11 февраля. Количество абортов в Техасе сократилось на 60% после принятия закона, запрещающего прерывание беременности. Данные были опубликованы Комиссией по здравоохранению и социальным услугам штата, сообщает The Huffington Post.

In August, there had been more than 5,400 abortions statewide, but that number dropped to 2,200 the next month. https://t.co/CI347OqUav