Разрушающийся дом в Свердловской области угрожает жизни местных жителей и их детей

Жизни жителей Свердловской области угрожает их собственный дом. Здание разрушается прямо на глазах. Все стены в плесени, а кровля может обвалиться в любой момент.

Жильцы рассказали о своей проблеме даже президенту Владимиру Путину, письмо главе государства написала Лилия Сайфулина. В квартире женщины провис потолок. Ей страшно, что в один день он обрушится на ее детей.

«Здесь нормальный ремонт, мне кажется, уже ничем не поможет. Здесь нужно сносить все потолки. Конечно, изначально делается крыша, но нас все равно куда-то расселять надо. Это не только у меня потолок провис. Это практически во всех квартирах», — рассказывает жительница поселка Билимбай.

В квартире Ирины Михалевой из-за аварийного состояния дома чуть не произошел пожар. Людям приходится делать регулярный ремонт, чтобы поддерживать жилище в порядке.

«Снег будет таить, дождь пойдет. Это все отмокает и отлетает. Я замазывала. А тут замкнуло, когда дождь шел. Я ведро ставлю сюда, все отлетает. А тут замкнулось и загорелось даже на кухне», — вспоминает женщина.

Больше всего жильцы переживают за здоровье своих детей. Школьники и малыши постоянно болеют из-за сырости в доме. Для местной жительницы Алены Будаковой каждый выход младших из подъезда превратился в сплошной стресс.

«Перила шатаются, невозможно. Как идти? Постоянно с ребенком выходить на улицу, его караулить. Чтобы на него ничего не упало», — рассказывает Алена.

Несмотря на то, что проживание в доме становится опасным, здание не признано аварийным. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства Первоуральска Андрей Кушев утверждает, что сами жильцы не подали заявление на придание сооружению такого статуса.

«Также можно сказать, что жильцы-собственники помещений в 2015 году выбрали самостоятельную форму управления домом. То есть в доме отсутствует управляющая компания. Соответственно, скорее всего, состояние дома именно поэтому такое», — отметил представитель ведомства.

Сами жильцы призывают власти провести в их доме коммунальный ремонт или расселить людей. А пока главное испытание для жителей поселка Билимбай — пережить зиму.