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Жириновский впервые после госпитализации рассказал о своем самочувствии

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 16:42
Политика
Жириновский впервые после госпитализации рассказал о своем самочувствии
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 11 февраля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский остается в больнице после того, как его госпитализировали с коронавирусом. Об этом рассказал телеведущий Андрей Малахов.

В эфире программы «Прямой эфир» журналист рассказал, что ему удалось лично пообщаться с депутатом Госдумы и узнать о его состоянии. Он поделился деталями беседы с лидером ЛДПР и заявил, что для зрителей есть хорошие новости о Жириновском.

«Друзья, я хочу с вами поделиться приятной новостью. Владимир Вольфович смотрит нас. Он сказал, что у него все хорошо. Берегите себя и своих близких», — сказал Андрей Малахов.

Ранее фракция ЛДПР опровергла сообщения, что Жириновский якобы «перестал узнавать окружающих» из-за коронавируса. В партии сообщили, что политик вернется к активной работе в ближайшее время.

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