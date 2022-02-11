Руководство КПРФ отказалось комментировать сообщения о госпитализации Зюганова

Москва, 11 февраля. Журналисты Федерального агентства новостей оперативно связались с руководителем пресс-службы фракции КПРФ Александром Ющенко на фоне сообщений о госпитализации лидера политсилы Геннадия Зюганова.

Представитель КПРФ ответил на звонок, однако бросил трубку сразу после того, как узнал, что звонят представители СМИ.

Остальные помощники Геннадия Зюганова игнорируют звонки журналистов.

Ранее бывший депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в своем Telegram-канале написал, что Зюганов попал в одну больницу вместе с заболевшим коронавирусом лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Об этом политику сообщил осведомленный источник. При этом он уточнил, что данная информация требует проверки.