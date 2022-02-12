В Германии «Северный поток — 2» и Украина снова стали предметом политического торга

Германия активно включилась в большую дипломатическую игру вокруг Украины. И ряд немецких аналитиков подозревают, что вопрос отношений с Россией в этом контексте, а также судьба «Северного потока — 2» стали еще и частью непубличных, внутриполитических процессов в новом германском правительстве.
На днях линию соприкосновения ВСУ и войск народных республик посетила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и высказала позицию «солидарности» с Киевом:
«Мы поддерживаем Украину… Любая дальнейшая агрессия (России на Украине. — Прим. авт.) будет иметь масштабные последствия для российской стороны».
Впрочем, что интересно, Германия отказалась выполнять настойчивые просьбы официального Киева о поставках оружия. А также запретила поставки немецких вооружений на Украину третьим странам, например, Эстонии.
Однако позиция Германии в данном случае основана на несколько более фундаментальных основаниях, нежели частные воззрения, пусть и главы правительства этой страны. О сокращении экспорта вооружений со стороны Германии, да и о том, чтобы вообще сократить количество оружия на территории ФРГ и, в идеале, в Европе (в том числе и американского оружия), написано в таком документе, как Коалиционный договор немецкого правительства.
Этот документ, принимаемый каждым новым кабинетом министров ФРГ, фактически очерчивает стратегию и направления, в которых Правительство Германии будет работать ближайшие пять лет.
И, что интересно, инициативу с сокращением вооружений и экспортных его поставок со стороны Берлина, особенно странам «с внутренними проблемами» пролоббировала в свое время именно Бербок.
«В оружии для обороны, для самозащиты, по моему мнению, в оборонительном вооружении Украине тяжело отказать».
Потом под влиянием общественного мнения, а огромное количество немцев такой инициативы, мягко говоря, не оценили, Хабек, конечно, пояснил, что подразумевал не летальную технику — типа радаров, машин и прочего, что «не стреляет». Однако, впоследствии он подчеркивал:
«Позицию, связанную с поддержкой украинской армии, защите жизни солдат и, прежде всего, гражданского населения, и с тем, что Германия, по моему мнению, должна внести в это свой вклад, я обозначил уже прежде».
Здесь, впрочем, важно понимать, что это все слова и, если можно так выразиться, честное мнение отдельных немецких политиков. А вот реальные дела для них ограничены так называемой «коалиционной дисциплиной», рамки которой и заданы в пресловутом коалиционном договоре, обязательном для исполнения Правительством ФРГ.
И вот здесь как раз все очень интересно. Поскольку, как указывает издание Die Welt, во все том же коалиционном договоре про «СП-2» сказано следующее:
«Будущее газопровода будет решаться в ходе обычных сертификационных процедур».
И это очень широкая и расплывчатая формулировка, которую каждая политическая сила в ФРГ может воспринимать как ей заблагорассудится.
Что касается госпожи Бербок и, собственно, «Зеленых», то это как раз та политическая сила, которая была категорически против строительства трубопровода и его запуска.
А вот у канцлера Германии Олафа Шольца и у его социалистической партии (СДПГ) по данному вопросу несколько иная и куда более прагматичная позиция. Даже на недавней встрече с Байденом, где глава Белого дома прямо заявил, что в случае «вторжения» России на Украину, «СП-2» попадет под масштабные санкции, господин Шольц ушел от прямого ответа, ограничившись обтекаемой фразой:
«Все шаги, которые мы предпринимаем, мы предпринимаем вместе. В этой ситуации будет так же. Мы уверенно заявляем России, что если она вторгнется на Украину, то заплатит очень высокую цену».
К слову, параллельно с этими процессами в бундестаге внезапно выплыла тема российского Крыма. При этом в весьма резонансном ключе.
Так, лидер оппозиционной «правой» партии «Альтернатива для Германии», у которой, к слову, 83 мандата из 739, действительных сейчас в парламенте ФРГ, Тино Хрупалла по поводу Крыма заявил следующее:
«Это факт (воссоединение полуострова и РФ. — Прим. авт.), к которому мы уже в определенной степени должны привыкнуть, так как Россия, разумеется, не отдаст Крым».
Вообще же господин Хрупалла использовал весьма любопытную риторику в своей характеристике событий 2014 года в Крыму. С одной стороны, он назвал эти процессы «аннексией», а с другой — напомнил, что был референдум, где население полуострова «ясно высказалось» о том, в составе какого государства себя видит.
Пока же стоит сказать, что Германия в целом демонстрирует несколько двойственную и не очень четкую позицию по отношению как к России, так и к «Северному потоку — 2». И хочется надеяться, что какая-то ясность будет внесена по итогам встречи лидеров РФ и ФРГ. То есть уже 15 февраля.
Ну и, самое главное — все эти «жесткие санкции», которыми грозят то Джо Байден, то Анналена Бербок, а то и сам Олаф Шольц, Запад планирует реализовать «в случае вторжения России на Украину». Нюанс заключается в том, что Россия никуда вторгаться не собирается. О чем официальные представители РФ заявляли уже много раз. И хотя западные дипломаты предпочитают «в упор не слышать» этих заявлений, все же надежда на то, что все эти угрозы так и останутся просто словами, остаются. Ну и на то, что «СП-2» в итоге все же будет запущен. Что принесет пользу, как Германии, так и России.