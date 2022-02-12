В Германии «Северный поток — 2» и Украина снова стали предметом политического торга

Германия активно включилась в большую дипломатическую игру вокруг Украины. И ряд немецких аналитиков подозревают, что вопрос отношений с Россией в этом контексте, а также судьба «Северного потока — 2» стали еще и частью непубличных, внутриполитических процессов в новом германском правительстве.

На днях линию соприкосновения ВСУ и войск народных республик посетила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и высказала позицию «солидарности» с Киевом:

«Мы поддерживаем Украину… Любая дальнейшая агрессия (России на Украине. — Прим. авт.) будет иметь масштабные последствия для российской стороны».

Впрочем, что интересно, Германия отказалась выполнять настойчивые просьбы официального Киева о поставках оружия. А также запретила поставки немецких вооружений на Украину третьим странам, например, Эстонии.

Федеральное агентство новостей /

При этом в ряде немецких изданий такую политику связывают с более прагматичной и более лояльной к Москве позицией нынешнего немецкого канцлера, который, к слову, должен встретиться с российским президентомуже 15 февраля

Однако позиция Германии в данном случае основана на несколько более фундаментальных основаниях, нежели частные воззрения, пусть и главы правительства этой страны. О сокращении экспорта вооружений со стороны Германии, да и о том, чтобы вообще сократить количество оружия на территории ФРГ и, в идеале, в Европе (в том числе и американского оружия), написано в таком документе, как Коалиционный договор немецкого правительства.

Этот документ, принимаемый каждым новым кабинетом министров ФРГ, фактически очерчивает стратегию и направления, в которых Правительство Германии будет работать ближайшие пять лет.

И, что интересно, инициативу с сокращением вооружений и экспортных его поставок со стороны Берлина, особенно странам «с внутренними проблемами» пролоббировала в свое время именно Бербок.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

«В оружии для обороны, для самозащиты, по моему мнению, в оборонительном вооружении Украине тяжело отказать».

Это особенно интересно, поскольку нынешняя глава МИД Германии — еще и сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые». А второй сопредседатель этой политической структуры —, который сейчас является вице-канцлером ФРГ, еще до того, как занять должность в кабинете министров, по поводу предоставления оружия Киеву высказывался следующим образом

Потом под влиянием общественного мнения, а огромное количество немцев такой инициативы, мягко говоря, не оценили, Хабек, конечно, пояснил, что подразумевал не летальную технику — типа радаров, машин и прочего, что «не стреляет». Однако, впоследствии он подчеркивал:

«Позицию, связанную с поддержкой украинской армии, защите жизни солдат и, прежде всего, гражданского населения, и с тем, что Германия, по моему мнению, должна внести в это свой вклад, я обозначил уже прежде».

Здесь, впрочем, важно понимать, что это все слова и, если можно так выразиться, честное мнение отдельных немецких политиков. А вот реальные дела для них ограничены так называемой «коалиционной дисциплиной», рамки которой и заданы в пресловутом коалиционном договоре, обязательном для исполнения Правительством ФРГ.

Федеральное агентство новостей /

С другой стороны, помимо вооружений у немцев действительно есть возможности создать России определенные проблемы. И сейчас эти возможности сосредоточены вокруг российского газопровода «Северный поток — 2». Который продолжает медленно, но верно проходить сертификацию. Хотя рабочие мощности «СП-2» уже готовы качать газ в Германию и шире — в Европу хоть сейчас.

И вот здесь как раз все очень интересно. Поскольку, как указывает издание Die Welt, во все том же коалиционном договоре про «СП-2» сказано следующее:

«Будущее газопровода будет решаться в ходе обычных сертификационных процедур».

И это очень широкая и расплывчатая формулировка, которую каждая политическая сила в ФРГ может воспринимать как ей заблагорассудится.

Что касается госпожи Бербок и, собственно, «Зеленых», то это как раз та политическая сила, которая была категорически против строительства трубопровода и его запуска.

А вот у канцлера Германии Олафа Шольца и у его социалистической партии (СДПГ) по данному вопросу несколько иная и куда более прагматичная позиция. Даже на недавней встрече с Байденом, где глава Белого дома прямо заявил, что в случае «вторжения» России на Украину, «СП-2» попадет под масштабные санкции, господин Шольц ушел от прямого ответа, ограничившись обтекаемой фразой:

«Все шаги, которые мы предпринимаем, мы предпринимаем вместе. В этой ситуации будет так же. Мы уверенно заявляем России, что если она вторгнется на Украину, то заплатит очень высокую цену».

Global Look Press / Andreas Gora/dpa

Однако на прямые вопросы журналистов о том, будет ли эта «цена» связана именно с «СП-2», глава Правительства ФРГ отвечать отказался. Что все же дает повод надеяться, что господин Шольц здраво оценивает последствия отключения от российского газа для Германии в целом. Особенно на фоне продолжающегося во всей Европе энергетического кризиса.

К слову, параллельно с этими процессами в бундестаге внезапно выплыла тема российского Крыма. При этом в весьма резонансном ключе.

Так, лидер оппозиционной «правой» партии «Альтернатива для Германии», у которой, к слову, 83 мандата из 739, действительных сейчас в парламенте ФРГ, Тино Хрупалла по поводу Крыма заявил следующее:

«Это факт (воссоединение полуострова и РФ. — Прим. авт.), к которому мы уже в определенной степени должны привыкнуть, так как Россия, разумеется, не отдаст Крым».

Вообще же господин Хрупалла использовал весьма любопытную риторику в своей характеристике событий 2014 года в Крыму. С одной стороны, он назвал эти процессы «аннексией», а с другой — напомнил, что был референдум, где население полуострова «ясно высказалось» о том, в составе какого государства себя видит.

ФБА «Экономика сегодня» /

Если говорить про немецкую внутреннюю политику, то стоит понимать, что «Альтернатива для Германии» на последних выборах в бундестаг потеряла в позициях. В точных числах, ее присутствие в парламенте страны сократилось на 11 депутатов. А потому «АДГ» сейчас находится в поисках новых электоральных групп и пытается вернуть популярность у широких масс населения. И то, что такой поиск популярности и лояльного немецкого электората идет через упоминание Крыма как российского региона — это очень интересный политический сигнал, который еще потребует своего отдельного рассмотрения.

Пока же стоит сказать, что Германия в целом демонстрирует несколько двойственную и не очень четкую позицию по отношению как к России, так и к «Северному потоку — 2». И хочется надеяться, что какая-то ясность будет внесена по итогам встречи лидеров РФ и ФРГ. То есть уже 15 февраля.

Ну и, самое главное — все эти «жесткие санкции», которыми грозят то Джо Байден, то Анналена Бербок, а то и сам Олаф Шольц, Запад планирует реализовать «в случае вторжения России на Украину». Нюанс заключается в том, что Россия никуда вторгаться не собирается. О чем официальные представители РФ заявляли уже много раз. И хотя западные дипломаты предпочитают «в упор не слышать» этих заявлений, все же надежда на то, что все эти угрозы так и останутся просто словами, остаются. Ну и на то, что «СП-2» в итоге все же будет запущен. Что принесет пользу, как Германии, так и России.