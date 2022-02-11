Медведев предупредил о риске появления этнических анклавов мигрантов в России

Москва, 11 февраля. Этнические анклавы мигрантов могут появиться в России, поэтому в этой сфере необходимо ввести дополнительный контроль, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Подобные анклавы часто становятся очагами преступности. Такие «маленькие государства в государстве» живут в соответствии со своими законами и правилами, игнорируя при этом российское законодательство.

«Это мировая проблема. У нас она тоже присутствует в полном объеме», — подчеркнул Медведев в рамках совещания по вопросу дополнительных мер по интеграции и адаптации мигрантов в российском обществе.

Без должного контроля анклавы зачастую становятся рассадником экстремистских и террористических настроений, и очагами преступности. Именно поэтому необходимо усилить контроль за ситуацией в таких жилых микрорайонах и поселениях, резюмировал запредседателя Совбеза.

Дмитрий Медведев ранее заявил, что медосвидетельствование мигрантов должно стать в России обязательным. Сейчас численность крупнейших иностранных диаспор в стране колеблется в пределах от одного до пяти миллионов человек.