Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 февраля 17:08
17:07
Происшествия
Предварительное заседание по делу Фургала назначили на 21 февраля
17:07
Экономика
АвтоВАЗ заявил об отсутствии планов по выпуску новой версии Lada Granta
17:06
Экономика
Доходы российских банков по депозитам вырастут за счет повышения ключевой ставки
17:03
Политика
Путин продлил срок госслужбы полпреда в ЮФО Устинова до февраля 2023 года
17:03
Олимпийские игры 2022
Причиной задержки проверки допинг-пробы Валиевой стала болезнь среди персонала лаборатории
17:02
Политика
Пресс-служба КПРФ подтвердила госпитализацию Зюганова
17:00
Политика
Порошенко признался, что лично приказал вывезти золото из Крыма в 2014 году
17:00
Политика
Война против «СП-2»: зачем продавцы СПГ в США разжигают военную истерию на Украине
16:57
Весь мир
Амнистия, флешмоб и горящие флаги: Иран празднует 43-ю годовщину Исламской революции
16:55
Олимпийские игры 2022
Российские керлингисты разгромили датчан в рамках группового этапа на ОИ-2022
Все новости

Амнистия, флешмоб и горящие флаги: Иран празднует 43-ю годовщину Исламской революции

Весь мир
Амнистия, флешмоб и горящие флаги: Иран празднует 43-ю годовщину Исламской революции
Global Look Press  /  Iranian Supreme Leader's Office/Keystone Press Agency

Тегеран, 11 февраля. Население Ирана встретило 43-ю годовщину победы Исламской революции. В течение предшествующих десяти дней — «декады Фаджра» — по государственному телевидению демонстрировались исторические и патриотические передачи, в общественных заведениях проводились лекции и семинары, посвященные революции, в образовательных учреждениях проходили тематические занятия.

Начало декады открыл Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, посетивший мавзолей Рухоллы Мусави Хомейни и отдавший дань уважения лидеру Исламской революции.

События, которым посвящены торжества, относятся к 1979 году. К тому моменту в Иране, представлявшем собой абсолютную монархию, наблюдалось сильное социальное расслоение: элитарные прозападные круги продолжали богатеть за счет эксплуатации природных ресурсов и контроля средств производства, средний класс отсутствовал, а подавляющее большинство иранцев погрязло в безысходной бедности и необразованности; в тех или иных регионах постоянно возникал голод.

Поскольку шах Мохаммед Реза Пехлеви проводил линию жестокого подавления инакомыслия (достоверно известно о десятках тысяч политзаключенных), то в конце концов оппозиционные мнения смогли свободно распространяться лишь через духовную среду. Этот фактор сыграл максимально эффективно в условиях массовой религиозности населения и внутреннего запроса на социальную справедливость.

Этот поток «оседлал» и направил имам Рухолла Хомейни, который предложил исламскую республику в качестве альтернативы действующей монархии.

Сперва шах попытался смягчить население неудачными социально-экономическими реформами, в результате которых множество людей потеряло работу и присоединилось к революционному движению. Разгоны митингов и стачек, в свою очередь, привели лишь к нарастанию общественных выступлений. В конце концов, когда на улицы городов за одну ночь стали выходить миллионы человек, шах принял решение покинуть страну, что и было сделано 16 декабря 1978 года.

Премьер-министр Шапур Бахтияр, оставшийся в стране «за главного», в следующие полтора месяца расформировал спецслужбу САВАК, освободил политзаключенных, запретил силовикам препятствовать демонстрантам. Кроме того, для создания конституции он пригласил в страну Хомейни, который в то время находился в бегах.

1 февраля имам прибыл в Тегеран и через три дня назначил нового премьера— Мехди Базаргана, отказавшись от предложения о совместном правительстве с Бахтияром. К этому времени относится захват полицейских участков и военных частей протестующими и последующее вооружение народных масс.

В последующие дни произошел ряд вооруженных столкновений между революционерами и лояльными Бахтияру гвардейцами. Видя начало фактической гражданской войны, иранский генштаб объявил о нейтралитете, ряд генералов заявил о солидарности с революцией. 11 февраля было подавлено сопротивление генерал-лейтенанта Абдола Али Бадреи (с его гибелью), что и признано завершением Исламской революции.

Памятная дата обязательно сопровождается выступлениями официальных лиц и амнистией для определенных категорий заключенных.

«В годовщину славной победы Исламской революции имам Хаменеи согласился помиловать или смягчить приговоры 3388 человек, осужденных общественными и революционными судами, Судебной организацией вооруженных сил и Государственной организацией дискреционных наказаний», — сообщает Twitter-аккаунт Хаменеи.

«Я имел честь сопровождать президента [Эбрахима] Раиси в приеме иностранных послов в связи с 43-й годовщиной Исламской революции в нашей стране.

Ценности революции будут по-прежнему определять внешнюю политику Ирана», — заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян.

Рядовые иранцы, в свою очередь, выходят на шествия и демонстрации, на площадях в этот день организуют концерты и запуск фейерверков, многие участники празднований сжигают флаги США.

Также в этом году организован масштабный флешмоб: по стране проходит мото- и автопробег в честь годовщины революции.

Формально массовые сборы людей в этот день запрещены в связи с пандемией коронавируса, однако эти ограничения игнорируются большей частью населения. Люди вышли на улицу даже несмотря на непогоду: в столице Ирана воздух не прогрелся выше +10 С° и в течение всего дня продолжалась морось.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Амнистия, флешмоб и горящие флаги: Иран празднует 43-ю годовщину Исламской революции
иран годовщина исламская революция
Комментировать