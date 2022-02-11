Амнистия, флешмоб и горящие флаги: Иран празднует 43-ю годовщину Исламской революции

Тегеран, 11 февраля. Население Ирана встретило 43-ю годовщину победы Исламской революции. В течение предшествующих десяти дней — «декады Фаджра» — по государственному телевидению демонстрировались исторические и патриотические передачи, в общественных заведениях проводились лекции и семинары, посвященные революции, в образовательных учреждениях проходили тематические занятия.

Iranians celebrating the 43rd anniversary of the victory of the Iranian revolution ????????????????#Iran #revolution pic.twitter.com/9WfHPwx8af — Persian-Immortal ????????????????️ (@GreaterIran92) February 10, 2022

Начало декады открыл Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, посетивший мавзолей Рухоллы Мусави Хомейни и отдавший дань уважения лидеру Исламской революции.

On the occasion of the 43rd anniversary of the Islamic Revolution, President Raeisi and his cabinet members attended the mausoleum of Ayatollah Ruhollah Khomeini, the late founder of the Islamic Republic.#Iran #IslamicRevolution #ImamKhomeini #TenDayDawn #43YearsStrong #دهه_فجر pic.twitter.com/HmMcH4gGoU — ParsToday English (@ParsTodayEN) February 2, 2022

События, которым посвящены торжества, относятся к 1979 году. К тому моменту в Иране, представлявшем собой абсолютную монархию, наблюдалось сильное социальное расслоение: элитарные прозападные круги продолжали богатеть за счет эксплуатации природных ресурсов и контроля средств производства, средний класс отсутствовал, а подавляющее большинство иранцев погрязло в безысходной бедности и необразованности; в тех или иных регионах постоянно возникал голод.

Поскольку шах Мохаммед Реза Пехлеви проводил линию жестокого подавления инакомыслия (достоверно известно о десятках тысяч политзаключенных), то в конце концов оппозиционные мнения смогли свободно распространяться лишь через духовную среду. Этот фактор сыграл максимально эффективно в условиях массовой религиозности населения и внутреннего запроса на социальную справедливость.

Этот поток «оседлал» и направил имам Рухолла Хомейни, который предложил исламскую республику в качестве альтернативы действующей монархии.

Hari ini Imam Khomeini bersama Masyarakat Iran turun ke jalan menghancurkan kezaliman Pemerintahan Shah Pahlevi #SemerbakRevolusiIran pic.twitter.com/a5mYWFKIsy — Aliyah Zahra (@Zahra313Aliyah) February 11, 2022

Сперва шах попытался смягчить население неудачными социально-экономическими реформами, в результате которых множество людей потеряло работу и присоединилось к революционному движению. Разгоны митингов и стачек, в свою очередь, привели лишь к нарастанию общественных выступлений. В конце концов, когда на улицы городов за одну ночь стали выходить миллионы человек, шах принял решение покинуть страну, что и было сделано 16 декабря 1978 года.

Премьер-министр Шапур Бахтияр, оставшийся в стране «за главного», в следующие полтора месяца расформировал спецслужбу САВАК, освободил политзаключенных, запретил силовикам препятствовать демонстрантам. Кроме того, для создания конституции он пригласил в страну Хомейни, который в то время находился в бегах.

1 февраля имам прибыл в Тегеран и через три дня назначил нового премьера— Мехди Базаргана, отказавшись от предложения о совместном правительстве с Бахтияром. К этому времени относится захват полицейских участков и военных частей протестующими и последующее вооружение народных масс.

"Aku menyaksikan Imam Khomeini satu kali lewat layar televisi. Wibawa, kebesaran, ketekunan, dan keteguhan tokoh besar ini telah membuat saya kagum dan saya mulai bertanya, siapakah dia dan darimana datangnya?." (Roberto Arcadi)#SemerbakRevolusiIran pic.twitter.com/GdU6MsEVsa — Shima NurAziza (@NurazizaShima) February 11, 2022

В последующие дни произошел ряд вооруженных столкновений между революционерами и лояльными Бахтияру гвардейцами. Видя начало фактической гражданской войны, иранский генштаб объявил о нейтралитете, ряд генералов заявил о солидарности с революцией. 11 февраля было подавлено сопротивление генерал-лейтенанта Абдола Али Бадреи (с его гибелью), что и признано завершением Исламской революции.

Памятная дата обязательно сопровождается выступлениями официальных лиц и амнистией для определенных категорий заключенных.

«В годовщину славной победы Исламской революции имам Хаменеи согласился помиловать или смягчить приговоры 3388 человек, осужденных общественными и революционными судами, Судебной организацией вооруженных сил и Государственной организацией дискреционных наказаний», — сообщает Twitter-аккаунт Хаменеи.

On the anniversary of the glorious victory of the Islamic Revolution, Imam Khamenei agreed to pardon or reduce sentences of 3,388 people convicted in the Public & Revolutionary Courts, the Judicial Organization of Armed Forces, & the State Discretionary Punishment Organization. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) February 11, 2022

«Я имел честь сопровождать президента [Эбрахима] Раиси в приеме иностранных послов в связи с 43-й годовщиной Исламской революции в нашей стране. Ценности революции будут по-прежнему определять внешнюю политику Ирана», — заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян.

I was honored to accompany President Raisi in hosting foreign ambassadors in the 43rd anniversary of our nation's Islamic Revolution.



Values of the revolution will continue to lead Iran's foreign policy. pic.twitter.com/HljoJQH1C3 — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) February 10, 2022

Рядовые иранцы, в свою очередь, выходят на шествия и демонстрации, на площадях в этот день организуют концерты и запуск фейерверков, многие участники празднований сжигают флаги США.

Iranian clerics set fire to American #flag during the 43rd anniversary of the Islamic Revolution in Tehran, #Iran February 11, 2022. Majid Asgaripour / #WANA (West Asia News Agency) pic.twitter.com/uuENsA3A5K — WANA (West Asia News Agency) (@WANAIran) February 11, 2022

Также в этом году организован масштабный флешмоб: по стране проходит мото- и автопробег в честь годовщины революции.

On the occasion of the 43rd victory anniversary of the 1979 Islamic Revolution, Iranians once more paid allegiance to principles of the late Imam Khomeini (RA). pic.twitter.com/89bgZj5Eib — Tehran Times (@TehranTimes79) February 11, 2022

People of Hamedan staged a motorcycle rally on the occasion of the 43rd victory anniversary of the 1979 Islamic Revolution. pic.twitter.com/MDIBxn80xU — Tehran Times (@TehranTimes79) February 11, 2022

Формально массовые сборы людей в этот день запрещены в связи с пандемией коронавируса, однако эти ограничения игнорируются большей частью населения. Люди вышли на улицу даже несмотря на непогоду: в столице Ирана воздух не прогрелся выше +10 С° и в течение всего дня продолжалась морось.