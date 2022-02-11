Кошкин: учения российских «Бастионов» в Крыму стали сигналом для НАТО в Черном море

Москва, 11 февраля. Американские авианосцы не представляют угрозы для Крыма из-за мощнейших российских комплексов «Бастион», считает военный эксперт Андрей Кошкин.

Недавно на территории Крыма состоялись учения расчетов береговых ракетных комплексов «Бастион» Черноморского флота РФ. Эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин в беседе с редакцией издания «ПолитРоссия» назвал эти маневры явным сигналом для США и других стран Североатлантического альянса, посланным Москвой для предотвращения провокаций со стороны НАТО в регионе. По его словам, в последнее время Запад проявляет повышенную военную активность в Черном море.

«Учения, которые проходят в Крыму, отрезвляют разнузданную в одностороннем порядке политику со стороны НАТО», — расшифровал эксперт новый «черноморский сигнал» России для Запада.

Ранее стало известно о проведении маневров Каспийской флотилии с применением береговых ракетных комплексов «Бал» в Дагестане. Кроме того, в Тверской области состоялись учения оперативно-тактической авиации ЗВО, в ходе которых пилоты уничтожили системы ПВО условного противника, сообщает RT.