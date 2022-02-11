Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 февраля 17:08
17:08
Общество
Коллективный иммунитет к коронавирусу в России за неделю снизился до 61,9%
17:07
Происшествия
Предварительное заседание по делу Фургала назначили на 21 февраля
17:07
Экономика
АвтоВАЗ заявил об отсутствии планов по выпуску новой версии Lada Granta
17:06
Экономика
Доходы российских банков по депозитам вырастут за счет повышения ключевой ставки
17:03
Политика
Путин продлил срок госслужбы полпреда в ЮФО Устинова до февраля 2023 года
17:03
Олимпийские игры 2022
Причиной задержки проверки допинг-пробы Валиевой стала болезнь среди персонала лаборатории
17:02
Политика
Пресс-служба КПРФ подтвердила госпитализацию Зюганова
17:00
Политика
Порошенко признался, что лично приказал вывезти золото из Крыма в 2014 году
17:00
Политика
Война против «СП-2»: зачем продавцы СПГ в США разжигают военную истерию на Украине
16:57
Весь мир
Амнистия, флешмоб и горящие флаги: Иран празднует 43-ю годовщину Исламской революции
Все новости

Кошкин: учения российских «Бастионов» в Крыму стали сигналом для НАТО в Черном море

Армия
Кошкин: учения российских «Бастионов» в Крыму стали сигналом для НАТО в Черном море
Федеральное агентство новостей

Москва, 11 февраля. Американские авианосцы не представляют угрозы для Крыма из-за мощнейших российских комплексов «Бастион», считает военный эксперт Андрей Кошкин.

Недавно на территории Крыма состоялись учения расчетов береговых ракетных комплексов «Бастион» Черноморского флота РФ. Эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин в беседе с редакцией издания «ПолитРоссия» назвал эти маневры явным сигналом для США и других стран Североатлантического альянса, посланным Москвой для предотвращения провокаций со стороны НАТО в регионе. По его словам, в последнее время Запад проявляет повышенную военную активность в Черном море.

«Учения, которые проходят в Крыму, отрезвляют разнузданную в одностороннем порядке политику со стороны НАТО», — расшифровал эксперт новый «черноморский сигнал» России для Запада.

Ранее стало известно о проведении маневров Каспийской флотилии с применением береговых ракетных комплексов «Бал» в Дагестане. Кроме того, в Тверской области состоялись учения оперативно-тактической авиации ЗВО, в ходе которых пилоты уничтожили системы ПВО условного противника, сообщает RT.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Кошкин: учения российских «Бастионов» в Крыму стали сигналом для НАТО в Черном море
нато учения черное море крым кошкин бастион
Комментировать