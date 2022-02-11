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Эльвира Набиуллина заявила о рисках концепции Минфина по криптовалюте

Экономика
Эльвира Набиуллина заявила о рисках концепции Минфина по криптовалюте
pixabay.com

Москва, 11 февраля. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала вопросы регулирования отечественного криптовалютного рынка.

Правительственное и общественное обсуждение нюансов использования цифровых монет только еще предстоит, отметила на пресс-конференции после повышения ключевой ставки глава регулятора.

Как считает Набиуллина, люди не должны сильно вовлекаться в токены, и Центробанк желает ограниченного их участия на таком рынке.

Концепция, которую в отношении виртуальной валюты предлагает использовать Министерство финансов, несет множество новых угроз, а то, что предлагает правительство по регулированию сектора, не снимает те риски, которые волнуют Банк России, заметила Набиуллина. С ее точки зрения, криптовалютные риски схожи с теми, которые создаются валютной ипотекой, однако их масштаб гораздо больше.

Минфин может в будущем обязать майнеров платить налоги на прибыль, ранее заявил глава департамента финансовой политики Иван Чебесков. Предполагается, что проект закона о регулировании криптовалют в России может появиться до 18 февраля.

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набиуллина центробанк минфин криптовалюта
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