Лидера КПРФ Зюганова с коронавирусом могли госпитализировать в одну больницу с Жириновским

Москва, 11 февраля. Глава КПРФ Геннадий Зюганов мог попасть в Центральную клиническую больницу Москвы, где находится заболевший коронавирусом лидер ЛДПР Владимир Жириновский, написал бывший депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

Политик отметил, что эта информация требует дальнейшего подтверждения.

«Эта информация требует дальнейшего подтверждения, но по данным моего источника, в ЦКБ госпитализирован еще один лидер фракции, в данном случае, КПРФ — Геннадий Андреевич Зюганов. В тот же корпус, где лежит В.Жириновский», — написал Лысаков в Telegram-канале.

ЛДПР ранее опровергла сообщения об ухудшении здоровья Жириновского. До этого в СМИ сообщалось, что депутат «перестал узнавать окружающих».