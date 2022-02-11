Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 февраля 17:08
17:08
Общество
Коллективный иммунитет к коронавирусу в России за неделю снизился до 61,9%
17:07
Происшествия
Предварительное заседание по делу Фургала назначили на 21 февраля
17:07
Экономика
АвтоВАЗ заявил об отсутствии планов по выпуску новой версии Lada Granta
17:06
Экономика
Доходы российских банков по депозитам вырастут за счет повышения ключевой ставки
17:03
Политика
Путин продлил срок госслужбы полпреда в ЮФО Устинова до февраля 2023 года
17:03
Олимпийские игры 2022
Причиной задержки проверки допинг-пробы Валиевой стала болезнь среди персонала лаборатории
17:02
Политика
Пресс-служба КПРФ подтвердила госпитализацию Зюганова
17:00
Политика
Порошенко признался, что лично приказал вывезти золото из Крыма в 2014 году
17:00
Политика
Война против «СП-2»: зачем продавцы СПГ в США разжигают военную истерию на Украине
16:57
Весь мир
Амнистия, флешмоб и горящие флаги: Иран празднует 43-ю годовщину Исламской революции
Все новости

Лидера КПРФ Зюганова с коронавирусом могли госпитализировать в одну больницу с Жириновским

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 16:37
Политика
Лидера КПРФ Зюганова с коронавирусом могли госпитализировать в одну больницу с Жириновским
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Москва, 11 февраля. Глава КПРФ Геннадий Зюганов мог попасть в Центральную клиническую больницу Москвы, где находится заболевший коронавирусом лидер ЛДПР Владимир Жириновский, написал бывший депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

Политик отметил, что эта информация требует дальнейшего подтверждения.

«Эта информация требует дальнейшего подтверждения, но по данным моего источника, в ЦКБ госпитализирован еще один лидер фракции, в данном случае, КПРФ — Геннадий Андреевич Зюганов. В тот же корпус, где лежит В.Жириновский», — написал Лысаков в Telegram-канале.

ЛДПР ранее опровергла сообщения об ухудшении здоровья Жириновского. До этого в СМИ сообщалось, что депутат «перестал узнавать окружающих».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Лидера КПРФ Зюганова с коронавирусом могли госпитализировать в одну больницу с Жириновским
Жириновский зюганов коронавирус
Комментировать