Трюки, драки и травмы: каскадер Сергей Воробьев рассказал о своем творческом пути

На телеканале ТНТ состоялась первая комедийная премьера 2022 года: зрители получили возможность насладиться сериалом «Мне плевать, кто вы», стартовавшим 10 января. Художественным оформлением картины занимались Мария Степанова и Сергей Воробьев — российский актер, каскадер и постановщик трюков, ранее отметившийся яркой ролью в фильме «Турист».

— Сергей, Вы и актер, и каскадер, и постановщик трюков. Скажите, что из этого Вам ближе всего?

— Да все в комплексе как-то. Часто, даже играя главную роль в фильме, я также занимался постановкой и непосредственным выполнением трюков (драки и прочий экшен) — мне так было удобнее. Но, конечно же, актерская игра в последнее время мне больше по духу — в ней я творчески развиваюсь намного сильнее.

Но трюковую работу я тоже не забросил — она все еще мне интересна. Придумывать новые экшен-сцены — это для меня невыразимое удовольствие. Ну а поскольку в прошлом я профессионально занимался единоборствами и тренировал людей, то и на съемочной площадке порой обучаю этому искусству актеров, чтобы мы могли поставить достойную сцену.

Личный архив Сергея Воробьева /

— А какой самый сложный каскадерский трюк Вам приходилось выполнять?

— Как-то мы снимали один проект зимой на реке Малая Невка, практически возле Финского залива. Работать приходилось под водой. В январе! И был момент, когда оборудование из-за холода вышло из строя. Пришлось как следует попыхтеть и попотеть, чтобы все исправить и сделать как надо. Вся затея могла закончиться плачевно. И прискорбно, что я участвовал в том проекте как актер, а не как постановщик трюков. Когда я выступаю в этом качестве, для меня на первом месте всегда стоит безопасность.

— Приходилось ли Вам получать травмы во время подобных съемок?

— Не без этого, конечно. Часто бывает так, что за один день снимается очень много трюковых элементов. И вот когда ты с утра по деревьям попрыгал, потом переехал на другую площадку, остыл, опять начинаешь бегать-прыгать — все это приводит к внезапным и крайне неприятным травмам — вроде разрыва миниска. У меня вот, например, прооперированы уже оба колена! Ну а всякие ушибы, ссадины и синяки даже никто в расчет не берет — это нормальный рабочий процесс.

Личный архив Сергея Воробьева /

— Какое было самое экстремальное место, куда Вы отправлялись на съемки?

— Северная Сахара, пожалуй. Мало того, что само место не очень гостеприимное, так мы еще попали туда в самый разгар Арабской весны! Так что все это было довольно опасно. Однако все удалось преодолеть благодаря сплоченности нашего коллектива и царившей в нем культуре взаимовыручки.

— Есть еще как минимум одно место на черном континенте, где Вам пришлось поработать — Центральноафриканская Республика. Расскажите о съемках в фильме «Турист».

— Все, кто интересуется тематикой Африки, в частности, ЦАР, осознают, что это очень сложный регион — как с точки зрения социально-политической обстановки, так и климата. Там очень жарко, очень влажно и очень много всякого рода представителей флоры и фауны, чей укус может иметь крайне неприятные последствия для человека. Но тут я должен сказать спасибо организаторам съемочного процесса, которые надлежащим образом позаботились о нашей безопасности и сделали все, чтобы с нами не случилось беды.

Личный архив Сергея Воробьева /

— Скажите, а как Ваша семья относится к такой довольно опасной работе?

— С пониманием! У меня замечательная мудрая супруга и 18-летняя дочь, которая тоже, кстати, занимается съемками — работает помощником режиссера в одном из проектов. Единственное, конечно, что плохо, — это когда приходится уезжать куда-то надолго. Спасибо им за терпение! И за то, что ждут и любят.

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