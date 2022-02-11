Немецкий политик Хрупалла призвал привыкнуть к российскому статусу Крыма

Берлин, 11 февраля. Воссоединение Крыма и России — это «факт, к которому надо привыкнуть». Такое мнение высказал лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла.

В интервью телеканалу ZDF политик призвал свыкнуться с мыслью о российском статусе полуострова.

«Это факт, к которому мы уже в определенной степени должны привыкнуть, так как Россия, разумеется, не отдаст Крым», — сказал Тино Хрупалла в беседе с журналистами.

Политик подчеркнул, что население Крыма «ясно высказалось» за воссоединение полуострова с Россией в ходе голосования.

Крым воссоединился с Россией весной 2014 года в результате референдума, в ходе которого подавляющее большинство проголосовавших поддержали вступление в состав РФ. Президент России Владимир Путин назвал вопрос принадлежности Крыма «закрытым навсегда».

Ранее американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд перепутала Крымский полуостров с Донбассом. Оплошность она допустила во время интервью с журналистами BBC.