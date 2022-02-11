Певица Азиза бросила своего итальянского мужа незадолго до венчания

Москва, 11 февраля. Известная узбекская и российская эстрадная певица и автор песен Азиза Мухамедова приняла решение расстаться со своим мужем Алессандро Лортэ незадолго до их венчания. Об этом сообщила подруга исполнительницы, дизайнер Аника Керимова.

Она не стала раскрывать точной причины, подтолкнувшей Азизу к принятию такого решения, но подчеркнула, что итальянский бизнесмен уже улетел на родину. Певица же скала ему не возвращаться.

«Саша, конечно, очень расстроен. Он не ожидал, что она так поступит. Но Азиза считает, что без детей семья полноценной быть не может. А родить наследников она не смогла», — подчеркнула подруга звезды в комментарии «Собеседнику».

Дизайнер предположила, что Азиза таким образом решила уберечь возлюбленного от бездетности, поскольку в Италии, по словам Керимовой, он обязательно сумеет встретить спутницу и познать радость отцовства.

Брак с Алессандро Лортэ стал для Азизы первым официальным замужеством. До него она встречалась с композитором Игорем Малаховым и бизнесменом Александром Бродолиным. От Малахова Азиза забеременела, однако малышу не было суждено появиться на свет — певица потеряла ребенка в 1991 году.

Теперь о наследниках артистка уже и не мечтает. Какранее призналась исполнительница хита «Все или ничего», с мыслью о детях она распрощалась навсегда.