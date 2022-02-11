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Мать режиссера Тодоровского объяснила, почему не общалась с Брик

Общество
Мать режиссера Тодоровского объяснила, почему не общалась с Брик
Prt Scr youtube.com  /  На троих

Москва, 11 февраля. Родительница продюсера Валерия Тодоровского Мира призналась, что у нее не сложились отношения с невесткой Евгенией Брик.

Брик и Тодоровский поженились в 2006 году. С 2008 года они постоянно проживали в США. В интервью 2017 года мать режиссера сообщила, что так и не смогла найти общий язык с невесткой.

«Получилось так, что я избегаю своих невесток и мы совсем не видимся. Женя родила моему сыну ребенка – Зою. Внучка со мной тоже крайне редко общается. С другими бабушкой и дедушкой Зои, родителями Евгении, я и вовсе не виделась, видно, им это не надо. Я их не искала, если бы они хотели, могли бы общаться, а так – зачем мне нужно?» – цитирует мать Тодоровского издание Eg.RU.

Актриса скончалась 10 февраля в возрасте 40 лет от онкологического заболевания. О недуге знали только ее близкие.

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смерть тодоровский брик
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