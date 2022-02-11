Донбасс сегодня: Киев готовит десант к высадке с вертолетов, СБУ чистит ряды армии

Донбасс, 11 февраля. ДНР — под огнем гранатометов ВСУ, ОБСЕ снова не реагирует на нарушения Киева. Волонтеры снабжают ВСУ глушителями для проведения провокаций. ВСУ проводят тренировки по десантированию с задействованием армейской авиации. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки армия Киева трижды вела огонь в направлении населенных пунктов Донецкой Народной Республики на горловском и донецком направлениях обороны. Применялись ручные и станковые противотанковые, а также автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие. Под обстрелами были Лозовое, Веселое и Гольмовский. Жертв и разрушений нет. В Луганской Народной Республике за этот период обстрелов не зафиксировано.

В оборонном ведомстве ЛНР сообщают о переброске противником к линии боевого соприкосновения двух реактивных систем залпового огня «Град» из состава 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. РСЗО замаскированы в лесном массиве в районе села Белогоровка. При этом, как утверждают в Луганске, беспилотник ОБСЕ зафиксировал размещение данных вооружений, но в отчете Миссии данный факт не отражен.

В Народной милиции ЛНР такой подход международных наблюдателей к осуществлению своего мандата назвали «преступным содействием отдельных рядовых членов миссии», что вредит всему мирному процессу и способствует эскалации конфликта. В ведомстве также подчеркнули, что армия Киева давно не использовала подобные вооружения для обстрелов, и их размещение недалеко от линии фронта является доказательством намерений Украины по решению вопроса Донбасса силовым путем.

Волонтеры снабжают ВСУ глушителями для проведения провокаций

Приборы для ведения бесшумной стрельбы из стрелкового оружия переданы украинскими волонтерами в 30-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ, сообщили в управлении Народной милиции ЛНР. В Луганске заявили, что таким образом противник получил возможность вести провокационные обстрелы по позициям защитников республики и при этом не быть зафиксированным наблюдателями ОБСЕ.

ВСУ проводят тренировки по десантированию

Передовые части и соединения украинской армии продолжают подготовку к наступательным действиям в Донбассе, следует из сообщений защитников ДНР и ДНР. Так, по данным армейского корпуса луганчан, на полигоне в районе Новоайдара Луганской области подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ проводят занятия по десантированию с вертолетов Ми-8 из состава 16-й бригады армейской авиации ВСУ.

В 24-й отдельной механизированной бригаде офицеры северной оперативно-тактической группировки ВСУ проводят с военнослужащим занятия по тактической медицине. Также в этой бригаде работают сотрудники Службы безопасности Украины, которые изымают мобильные телефоны с целью предотвратить утечки информации о подготовке бригады к силовой операции.

СБУ выявляет ненадежных военных в армии Киева

Сотрудники СБУ и военной службы правопорядка проводят совместные мероприятия в передовых частях и соединениях украинской армии по выявлению военнослужащих, склонных к бегству, а также так называемых неблагонадежных солдат. Причиной проведения подобных мероприятий являются низкий уровень морально-психологического состояния военных и осознание командованием ВСУ, что далеко не все солдаты и офицеры готовы умирать за действующий режим в случае начала наступательной операции.

В 24-й отдельной механизированной бригаде ВСУ работает группа морально-психологического обеспечения «Сигма», которая тестирует личный состав соединения для выявления потенциальных беглецов и тех, кто сомневается в целесообразности силового сценария. В 30-й отдельной механизированной бригаде сводная группы СБУ и военной полиции задержала уроженца Краснодона (подконтрольная ЛНР территория) сержанта Ткаченко. По информации Народной милиции, задержанный открыто выражал сомнение в успехе планирующейся силовой операции. Сержанта увезли в неизвестном направлении, о его судьбе ничего неизвестно.