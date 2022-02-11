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Депутат Вассерман пригрозил главе МИД Британии разговором с Шойгу после слов о Ростове

Политика
Депутат Вассерман пригрозил главе МИД Британии разговором с Шойгу после слов о Ростове
 /  Ягудаев Владимир

Москва, 11 февраля. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс не обладает профессиональными качествами для исполнения обязанностей главы МИД, заявил депутат Госдумы, интеллектуал Анатолий Вассерман.

Британский дипломат оказалась в нелепой ситуации во время встречи с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым. При обсуждении российских военных учений Трасс неожиданно сказала, что Британия никогда не признает суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями.

Анатолий Вассерман в интервью «Царьграду» сообщил, что глава МИД Британии не ознакомлена с географией школьного уровня, а также не обладает профессиональными качествами, которые необходимы для ее служебных обязанностей. Эксперт также придумал неожиданное наказание для дипломата после ее выходки. Если Лиз Трасс отдавала себе отчет, когда говорила про Ростов и Воронеж, то ей следует побеседовать с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

«Если знакома, но таким образом угрожает, — я думаю, что ей тогда надо беседовать не с Сергеем Викторовичем, а с Сергеем Кужугетовичем», — отметил депутат.

Пользователи Сети создали огромное количество мемов про Лиз Трасс после ее визита в Москву. Большинство шуток посвящено ее высказываниям про Украину, Ростов и Воронеж.

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