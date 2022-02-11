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Десять малийских военнослужащих оказались на свободе спустя годы плена

Весь мир
Десять малийских военнослужащих оказались на свободе спустя годы плена
Global Look Press  /  © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Бамако, 11 февраля. Боевики из группировки «Катиба Серма», являющейся африканским филиалом запрещенной в РФ террористической организации «Аль-Каида»1, отпустили десять заложников. Об этом сообщает Gao Infos.

«Радикалы удерживали в плену девять военнослужащих и одного гражданского. Людей похитили 4 сентября 2019 года в 5 километрах от Бони. Все это время за них требовали выкуп в размере 2 500 000 франков КФА.

«Катиба Серма» является радикальным бандформированием, состоящим приблизительно из 200 человек. Управляет группировкой Абасс Абу Махмуд. Террористы действуют в окрестностях района Бони», — говорится в материале.

Корреспонденты рассказали, что национальная армия (FAMa) за последние несколько месяцев нанесла сильный удар по боевикам. Бойцы FAMa провели ряд успешных антитеррористических операций в северной, центральной и южной частях страны.

Журналисты связывают успехи вооруженных сил со сближением Москвы и Бамако. Комплексная поддержка Кремля позволила ВС Мали перейти в наступление и начать активную фазу борьбы с радикальными формированиями.

Десять малийских военнослужащих оказались на свободе спустя годы плена
Global Look Press / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Также на ситуацию повлияли распространившиеся в социальных сетях сообщения о прибытии в страну российских специалистов, которых иностранные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера». Боевики, узнав о дислокации отечественных инструкторов в Банкассе, в панике покинули район.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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