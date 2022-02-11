Власти РФ выделят около 56 млрд рублей на развитие атомной энергетики

Москва, 11 февраля. Около 56 млрд рублей поступят из средств Фонда национального благосостояния на развитие новой атомной энергетики в России. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

На развитие водородной энергетики в трехлетнем федеральном бюджете предусмотрено около 9 млрд рублей. Еще порядка 40 млрд рублей выделят на проекты к рамках инициативы по созданию новой атомной энергетики, заявил глава кабмина на совещании о реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года.

«Мы рассчитываем, что это позволит России нарастить свое присутствие на мировом энергетическом рынке», — добавил Мишустин.

Еврокомиссия по результатам проверки квалифицировала атомную и газовую энергетику в качестве зеленых источников, которые способствуют переходу к безуглеродной экономике. Новые инвестиции в АЭС были разрешены до 2045 года.