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Власти РФ выделят около 56 млрд рублей на развитие атомной энергетики

Экономика
Власти РФ выделят около 56 млрд рублей на развитие атомной энергетики
rosatom.ru  /  Пресс-служба Росатома

Москва, 11 февраля. Около 56 млрд рублей поступят из средств Фонда национального благосостояния на развитие новой атомной энергетики в России. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

На развитие водородной энергетики в трехлетнем федеральном бюджете предусмотрено около 9 млрд рублей. Еще порядка 40 млрд рублей выделят на проекты к рамках инициативы по созданию новой атомной энергетики, заявил глава кабмина на совещании о реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года.

«Мы рассчитываем, что это позволит России нарастить свое присутствие на мировом энергетическом рынке», — добавил Мишустин.

Еврокомиссия по результатам проверки квалифицировала атомную и газовую энергетику в качестве зеленых источников, которые способствуют переходу к безуглеродной экономике. Новые инвестиции в АЭС были разрешены до 2045 года.

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